Microsoft планирует улучшить работу с копированием и вставкой в Windows 10
Одна из наиболее востребованных функций, используемых при работе на компьютере касается копирования и вставки. Существует несколько способов совершить это действие, но многие предпочитают использовать сочетание клавиш: «Ctrl + С» и «Ctrl + V». Долгое время никаких изменений в работе обычной вставки не было. Судя по всему, пришло время перемен.
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Как стало известно, в одной из следующих редакций Windows 10 будет пересмотрена функция облачного буфера обмена. Изменениям подвергнутся: вставки в виде обычного текста, вставки смайлика, анимированного объекта и других элементов. Доступ к новым командам можно будет получить после нажатия «Win + V», где легко синхронизировать историю вставки на всех компьютерах.
Microsoft планирует расширить текущее окно за счёт добавления указанных выше команд. Например, при вставке текста в случае открытых Word, PowerPoint и других программ форматирование можно будет настроить исходя из стиля, курсива и других параметров. Наиболее востребованной будет возможность вставить без форматирования, отказавшись от непонятных шрифтов и других особенностей скопированного текста.
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Кроме того, в буфере (получить доступ можно с помощью сочетания клавиш Win + V») обмена появится панель со смайликами и эмодзи. Это позволит упростить вставку мультимедийных элементов в мессенджеры и электронные письма. Предполагается, что всё это будет доступно в версии Windows 10 за номером 21H2, выход которой запланирован на вторую половину текущего года.
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