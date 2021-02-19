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Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti

Видеокарт нет, но вы держитесь
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Несколько дней назад Биткоин вырос до неимоверных 50 тысяч. Несмотря на то, что многие эксперты уверяют, что они предсказывали подобное развитие событий, на самом деле взрывной рост первой криптовалюты стал неожиданным даже для самых больших оптимистов. Эксперты уверяют, что рынок удалось раскачать Илону Маску, который инвестировал в Биткоин 1.5 миллиардов долларов. Сейчас ожидается большой прилив капитала в перегретую криптовалюту, когда цифровые деньги начнут скупать так называемые институционалы, а по-другому – денежные мешки, которые могут поднять курс Биткоина до небес. 

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Но нас в данный момент тревожат только видеокарты. Вчера и сегодня интернет возбуждённо обсуждал решение NVIDIA уменьшить эффективность добычи криптовалюты на GeForce RTX 3060. Пока неясно, насколько всё это скажется на рынке, но спустя несколько дней после того, как Эфир следом за Биктоином поднялся выше 1900 долларов видеокарт в магазинах стало гораздо меньше. 

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По сути из доступных вариантов остались только несколько GeForce GTX 1650 (1 и 2), а также одна GeForce GTX 1050 TI. Если вам срочно нужна мощная карта для игры в 1080р на максимальных настройках графики, то подойдёт GeForce GTX 1660SUPER. Нужно помнить, что она в 2 раза дороже указанных выше моделей, за счёт умения майнить. Мы предлагаем вам остановиться на модели от GIGABYTE. Она стоит даже дешевле своих собратьев, но может предложить тактовую частоты до 1830 МГц. 

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Всем, кто не готов переплачивать, советуем подождать. Не факт, что наши с вами ожидания оправдаются, но зато мы не заплатим лишние 30 тысяч за то, что ещё недавно стоило всего 15 000 рублей. 

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McArcher
20:28
Меньше.
Майнеры продолжают скупать игровые видеокарты – в продаже остались GeForce GTX 1660S и GTX 1050Ti
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