Google выпустила скоростную версию Chrome с уменьшенным потреблением ОЗУ
Прежде чем верить написанному ниже на слово, проведите простой эксперимент: возьмите из ящика старый смартфон. Подойдёт любой с 1 Гб оперативной памяти. После этого установите туда новую версию Chrome и вы убедитесь, что браузер стал гораздо тяжелее, чем ещё несколько лет назад.
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Суть проблемы в том, что нам ежегодно рассказывают о глобальных изменениях в Chrome. Браузер становится легче, потребляет меньше памяти, а, судя по всему, вскоре начнёт сам подбрасывать в систему пару Гб оперативки. Верить в это или нет, вопрос другой, но вот сегодня стало известно, что Google тестирует новую технологию PartitionAlloc, которая действительно позитивно скажется на производительности браузера.
Что любопытно, данная технология будет активна во всех версиях, от Android и Windows, до Linux. Ожидается быстрая загрузка страниц за счёт оптимизации памяти, а также улучшенного управления ресурсами. Сообщается, что всем участникам бета-канала уже доступна новая версия, но в ней обнаружились неизвестные проблемы, не позволяющие выпустить обновлённый Chrome в массы.
Насколько новый Chrome окажется быстрее текущей версии, неясно, ведь к релизу браузер может обрасти новыми функциями и ограничениями, которые нивелируют все достижения PartitionAlloc. Новая версия уже есть на торрентах, но лучше дождаться, когда она получит стабильный билд.
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