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Прежде чем верить написанному ниже на слово, проведите простой эксперимент: возьмите из ящика старый смартфон. Подойдёт любой с 1 Гб оперативной памяти. После этого установите туда новую версию Chrome и вы убедитесь, что браузер стал гораздо тяжелее, чем ещё несколько лет назад.

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Суть проблемы в том, что нам ежегодно рассказывают о глобальных изменениях в Chrome. Браузер становится легче, потребляет меньше памяти, а, судя по всему, вскоре начнёт сам подбрасывать в систему пару Гб оперативки. Верить в это или нет, вопрос другой, но вот сегодня стало известно, что Google тестирует новую технологию PartitionAlloc, которая действительно позитивно скажется на производительности браузера.

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Что любопытно, данная технология будет активна во всех версиях, от Android и Windows, до Linux. Ожидается быстрая загрузка страниц за счёт оптимизации памяти, а также улучшенного управления ресурсами. Сообщается, что всем участникам бета-канала уже доступна новая версия, но в ней обнаружились неизвестные проблемы, не позволяющие выпустить обновлённый Chrome в массы.

Насколько новый Chrome окажется быстрее текущей версии, неясно, ведь к релизу браузер может обрасти новыми функциями и ограничениями, которые нивелируют все достижения PartitionAlloc. Новая версия уже есть на торрентах, но лучше дождаться, когда она получит стабильный билд.