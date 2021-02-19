Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 47 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
Недавно Xiaomi представила официальный список смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 12.5. Как оказалось, там находятся одни флагманы, и совсем не представлены народные серии Redmi Note, не говоря о мегапопулярных Poco, которые сочетают высокую производительность с невысокой ценой. Мало того, были указаны всего две волны, в то время как мы уже знаем, что китайский производитель выпустил бета-версии для гораздо большего числа аппаратов.
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Сегодня у нас наиболее полный список на 19 февраля. Мы не исключаем, что он будет в будущем расширяться. Например, скорее всего, в него добавят телефоны Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые должны появится в продаже уже в марте. Также не исключено появление нескольких клонов Poco для китайского и индийского регионов, а также других неназванных смартфонов.
Какое-то время назад появилась информаций о выходе MIUI 12.5 на легендарный Poco F1, но эти сведения не подтвердились, а значит пока данный аппарат исключается из списка. А вот мегапопулярному Redmi Note 7 Pro повезло куда больше, ведь он фактически запрыгнул в последний вагон уезжающего поезда. Xiaomi до последнего момента не хотела прояснять его судьбу, только недавно выпустив первую бета-версию.
Отметим, что новую прошивку получат также обычные смартфоны Redmi Note седьмого и восьмого поколений. Сроки пока неясны. Известно, что раньше апреля ждать выхода первых стабильных билдов не стоит. Российские версии задержатся к маю, либо даже к лету. Ну а герои нашего материала, к сожалению, получат MIUI 12.5 по остаточному признаку, ведь Redmi Note 7 Pro может похвастать только закрытой китайской стабилкой.
- Poco M3
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Mi Note 10 Lite
- Mi Note 10
- Redmi K30 5G
- Mi 9 SE
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 10T
- Mi 9 Lite
- Redmi K30 Ultra
- Mi CC9e
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Lite
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 7 Pro
- Poco F2 Pro
- Mi 10T Lite
- Mi 10
- Redmi K30S Ultra
- Mi CC9
- Mi 10T Pro
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Poco M2 Pro
- Poco X3 NFC
- Redmi Note 8T
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K20
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 11
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K30 Racing
- Redmi 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8
- Redmi K30i 5G
- Mi 9
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9S
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В сети уже гуляют пользовательские прошивки на основе MIUI 12.5. Эксперты не советуют их пока устанавливать, ведь они ещё не вышли из стадии стабильного бета-теста. Ещё раз отмечаем, все перечисленные выше телефонны уже имеют первую (а многие уже финальную) стабильную бета-версию.
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