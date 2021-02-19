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Недавно Xiaomi представила официальный список смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 12.5. Как оказалось, там находятся одни флагманы, и совсем не представлены народные серии Redmi Note, не говоря о мегапопулярных Poco, которые сочетают высокую производительность с невысокой ценой. Мало того, были указаны всего две волны, в то время как мы уже знаем, что китайский производитель выпустил бета-версии для гораздо большего числа аппаратов.

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Сегодня у нас наиболее полный список на 19 февраля. Мы не исключаем, что он будет в будущем расширяться. Например, скорее всего, в него добавят телефоны Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые должны появится в продаже уже в марте. Также не исключено появление нескольких клонов Poco для китайского и индийского регионов, а также других неназванных смартфонов.

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Какое-то время назад появилась информаций о выходе MIUI 12.5 на легендарный Poco F1, но эти сведения не подтвердились, а значит пока данный аппарат исключается из списка. А вот мегапопулярному Redmi Note 7 Pro повезло куда больше, ведь он фактически запрыгнул в последний вагон уезжающего поезда. Xiaomi до последнего момента не хотела прояснять его судьбу, только недавно выпустив первую бета-версию.

Отметим, что новую прошивку получат также обычные смартфоны Redmi Note седьмого и восьмого поколений. Сроки пока неясны. Известно, что раньше апреля ждать выхода первых стабильных билдов не стоит. Российские версии задержатся к маю, либо даже к лету. Ну а герои нашего материала, к сожалению, получат MIUI 12.5 по остаточному признаку, ведь Redmi Note 7 Pro может похвастать только закрытой китайской стабилкой.

Poco M3 Redmi 9T Redmi Note 9 5G Redmi Note 9T Mi Note 10 Lite Mi Note 10 Redmi K30 5G Mi 9 SE Redmi K30 Pro 5G Mi 10T Mi 9 Lite Redmi K30 Ultra Mi CC9e Mi 10 Ultra Mi 10 Lite Redmi 10X 5G Redmi Note 7 Pro Poco F2 Pro Mi 10T Lite Mi 10 Redmi K30S Ultra Mi CC9 Mi 10T Pro Mi 10 Pro Redmi Note 8 Pro Poco M2 Pro Poco X3 NFC Redmi Note 8T Mi CC9 Meitu Edition Mi Note 10 Pro Redmi K20 Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 Pro 5G Mi 11 Mi 9 Pro 5G Redmi Note 9 4G Redmi K30 Racing Redmi 9 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 7 Redmi Note 8 Redmi K30i 5G Mi 9 Mi CC9 Pro Redmi K30 Redmi K20 Pro Redmi Note 9S

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В сети уже гуляют пользовательские прошивки на основе MIUI 12.5. Эксперты не советуют их пока устанавливать, ведь они ещё не вышли из стадии стабильного бета-теста. Ещё раз отмечаем, все перечисленные выше телефонны уже имеют первую (а многие уже финальную) стабильную бета-версию.