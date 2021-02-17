Легендарную Doom II запустили на картонной коробке со спецэффектами и двигающимся монстрами
Doom II уже давно стала культовой игрой для нескольких поколений геймеров. Возможно, ни один другой проект не оказал такого сильного влияния на отрасль, ведь многие годы выходили и продолжают выходить клоны, использующие не только механику, но и ключевые приёмы легендарной Doom II.
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За много лет на чём только не запускали фанаты старый шутер. Давайте кратко перечислим: на бензопиле, на цифровой панели трейлера (автомобиль), на калькуляторе, на обычном офисном принтере, на пианино, управление на котором осуществлялось под ритмичную музыку. В конце концов в Doom II можно поиграть на картошке, которая отлично подходит в качестве источника питания. Пожалуй, одним из наиболее необычных решений стал запуск игры на картонных коробках.
В сети появился ролик, на котором любитель экспериментов по имени Билл Торп совершил героический поступок. Так, он 9 месяцев вырезал фигурки монстров и окружение Doom II из картона. После этого он раскрашивал и рисовал страшных монстров, добившись невероятного сходства. Весь процесс происходит в ручном режиме, но от этого всё кажется ещё правдоподобнее.
Энтузиаст не забыл о спецэффектах, которые также создаются из подручных материалов. В ходе боя у врагов отваливаются головы, из странных приспособлений вытекает красная жидкость и идёт дым. По словам Билла, он доволен своей работой, но пока решил воздержаться от подобных экспериментов.
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