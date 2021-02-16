Упоминание о существовании мощной GeForce RTX 3070 Ti снова появилось в сети
С тех пор как стало известно о скором выходе видеокарты GeForce RTX 3070, начали появляться слухи о разработке более мощной версии с приставкой «Ti». Системный блок Lenovo Legion T7 34IMZ5 засветился ещё 2 сентября, но после этого бесследно исчез, что надолго прекратило разговоры о намерениях NVIDIA. Сегодня самое время спекуляция на эту тему, ведь точно такой же компьютер снова засветился в сети.
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Спустя 5 месяцев конфигурация с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti появилась на сайте Alternate. Как и в прошлый раз, в качестве процессора значится 8-ядерный Core i7-10700K, количество памяти было установлено в размере 32 Гб. Есть быстрый твердотельный накопитель, а цена системы зафиксирована на уровне 2559 евро. Ниже можно ознакомиться с более подробными спецификациями ПК, полученными 5 месяцев назад.
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Что любопытно, сразу же после того как на систему обратили внимание энтузиасты, продавец убрал её из списка, заявив, что это ошибка. Странно, ведь это уже вторая ошибка в разных магазинах. Производители железа отказываются от комментариев, но из списка мы видим, что GeForce RTX 3070 Ti должна получить 16 Гб видеопамяти. Lenovo стоически молчит, а NVIDIA снова делает вид, что ничего не произошло.
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