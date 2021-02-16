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Интернет-кафе STAR GAMING располагается в городе Хошимин, во Вьетнаме и представляет интерес прежде всего сверхмощными компьютерами. Отметим, что это популярное среди геймеров место, в котором ранее проводились крупные соревнования с внушительным призовым фондом и утешительными подарками проигравшим. Что любопытно, там есть как мужская, так и женская игровая зона, с розовыми наушниками и другими аксессуарами. 15 января там оборудовали целую комнату системными блоками на базе видеокарт GeForce RTX 3080.

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Несколько дней назад владелец решил закрыть предприятие, ставшее местом паломничества местных геймеров и превратиться в шахтёра. Системные блоки подверглись безжалостному разбору на запчасти, а новенькие GeForce RTX 3080 стали жертвами майнинга, добывая криптовалюту 24/7. Владелец заявляет, что он не только получает больше прибыли, но и сможет отбить видеокарты гораздо быстрее, чем традиционным путём, когда компьютеры арендуют геймеры.

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На вопрос читателей относительно того, где он получил столько мощных видеокарт, владелец признаётся, что интернет-кафе существует на базе компьютерного магазина, а значит проблемы с доступом к железу нет. На самом деле это крайне сомнительное утверждение, ведь сейчас сложно достать любую мощную видеокарту. К примеру, в отечественной рознице были раскуплены даже модели за 200 000 рублей. В любом случае мы не знаем возможностей вьетнамской розницы, но количество видеокарт слегка удивляет.

Согласно калькулятору, 8 видеокарт GeForce RTX 3080 приносят суточную прибыль в районе 90 долларов с учётом электричества. Это значит, что за месяц эта цифра достигнет 2700 долларов, а окупаемость при стоимости каждой карты в 1000 долларов составляет 3 месяца. Если карты были куплены за 1400 тысячи, то срок не более 4 месяцев. Учтите, что в данном случае речь идёт о магазине, а не о розничной покупке.