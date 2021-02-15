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Илон Маск неожиданно подверг критике DogeCoin, обвалив его курс на 17%

Илон Маск решил, что самая лучшая криптовалюта нуждается в переменах
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Несколько дней назад мы рассказывали вам о фантастическом ралли, которое преодолела никому не приметная криптовалюта под именем Dogecoin. Созданная в качестве мема, она переросла свою роль шутки, превратившись в настоящий финансовый инструмент. Как это обычно случается, взрывной рост DogeCoin позволил некоторым держателям превратиться в настоящих китов, с состоянием более 1 миллиарда долларов.

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Отметим, что недавний рост курса DogeCoin связан с Илоном Маском. Не удивительно, что именно его пост привёл к сильному обрушению позиции цифровых денег. Так, сегодня утром миллиардер неожиданно заявил, что у криптовалюты есть проблемы. Якобы монете мешает развиваться высокая централизация. Суть в том, что 20% всех денег лежат на одном кошельке, а 50% монет принадлежат 20 держателям. Это однозначно плохо. 

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Подобные заявления привели к  тому, что DogeCoin резко упал в цене на 17%. Неясно, прислушался ли владелец самого большого кошелька к Илону Маску, но обычные инвесторы точно не в восторге. Отметим, что, скорее всего, речь идёт о купленных у основателя DogeCoin в 2015 году всех цифровых денег. Известно, что в какой-то момент он продал все свои монетки за 4-5 тысяч долларов. Кстати, недавно Илон Маск уверял, что DogeCoin должен стать единственной криптовалютой на Земле и даже купил немного денег для своего сына, заявив, что тот стал настоящим холдером.
 
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