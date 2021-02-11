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Dogecoin - наиболее подорожавшая криптовалюта начала 2021

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Биткоин чуть ли не каждый день бьёт новые рекорды. Эфир растёт как на дрожжах. Всё это тревожит и волнует тех, кто не успел вовремя закупиться криптовалютой на низах. Сегодня мы расскажем о любопытном альткоине, который никогда не станет слишком дорогим, но потенциально может сделать миллионером любого, кто сегодня решит ворваться в стройные ряды фермеров.

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Итак, сегодня DogeCoin считается самым выгодным средством для вложений. Всё дело в том, что для роста цены криптовалюте нужно стать известной среди обывателей. Если каждая собака знает, что такое DogeCoin, то продать его можно дороже. Тоже касается и любых других продуктов, от шоколада до кинематографа, где кассы срывают разрекламированные блокбастеры. DogeCoin и без того привлекал внимание гиков, а после серии публикаций со стороны Илона Маска интерес к нему стал ещё выше. Давайте проведём краткий ликбез, научившись майнить и покупать криптовалюту с собачкой.

Прежде всего нужно завести кошелёк на сайте https://dogecoin.com. Сделать это можно на ПК с ОС Windows, либо на смартфоне под Android. После этого можно попытаться попросить немного криптовалюты у спонсоров. Сделать это можно там же на сайте. Учтите, что вам прилетит совсем немного криптовалюты и не сразу. К сожалению, для майнинга понадобиться или несколько мощных компьютеров или специализированное оборудование. Это дорого и непрактично. Некоторые выходят из положения при помощи специальных пулов, где объединяют свои компьютеры для получения вознаграждения. Multipool.us – точно рабочий. Есть способ добычи на видеокартах, но в последнее время эта тема стала больной для геймеров, поэтому мы сделаем вид, что ни о чём подобном не знаем.

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Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение