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Мы уже видели тесты Core i7-11700K, в которых он с треском уступил Ryzen 7 5800X не только в рабочих задачах, но и играх. Кажется, что большого возвращения не будет, ведь даже Core i9-11900K с большим рудом справляется с 8-ядерником AMD. Стоит учитывать, что у процессора Intel гораздо выше тактовые частоты, не говоря уже о новой архитектуре Cypress Cove. На этом фоне многие задаются вопросом: каким образом синие планируют конкурировать с красными за корону лучшего геймерского чипа? Похоже, что ответ найден.

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Судя по всему, очень скоро в продажу поступит 10-ядерная модель Core i9-10900KS, которая естественно получит на 2 физических ядра больше новинки на Rocket Lake-S. Вполне возможно, что новый камешек не будет массовым, а его продажи продлятся несколько месяцев, как это было с версией Core i9-9900KS, но и этого будет достаточно, чтобы энтузиасты смогли прочувствовать мощь 10-ядер на сверхвысоких тактовых частотах.

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Инсайдеры полагают, что ожидать каких-то заоблачных частот в штатном режиме не стоит, а вот в режиме буста на всех ядрах прокачанный камешек окажется способен разогнаться до 5 ГГц. Это действительно рекорд, ведь обычная версия Core i9-10900K способна удерживать стабильные 10 ядер и 20 потоков на частоте 4.8 ГГц.

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Появление подобного процессора ожидается вместе с релизом серии Comet Lake-S Refresh в следующем месяце. Неясно, как это повлияет на продажи нового флагмана Core i9-11900K. Вполне возможно, что стоимость прокачанной новинки будет на таком уровне, что купить его смогут лишь немногие. Будем надеяться, что он сможет обойти не только Ryzen 7 5800X, но и более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950X.