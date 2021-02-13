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25 февраля в продажу поступит новая видеокарта GeForce RTX 3060. Эта дата появилась в официальных сообщениях гораздо раньше, но после её убрали, поскольку в какой-то момент было неясно, сможет ли NVIDIA обеспечить достаточное количество графических чипов. На самом деле мы и сейчас не уверены в способности зелёных насытить рынок. Особенно всё сложно в условиях криптобума, когда фермеры готовы покупать доступные модели по завышенной цене.

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Несмотря на подобные опасения, NVIDIA всё же выставила рекомендованную цену на GeForce RTX 3060 на уровне 329 долларов. Давайте кратко рассмотрим утечки из нескольких магазинов. Отметим заранее, что это всё на уровне слухов, а значит стоимость на старте может быть другой. Например, дороже.

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Первым делом ритейлер из Британии ССlonline. Здесь GeForce RTX 3060 доступна от 499 фунтов стерлингов, что соответствует 690 долларов. Чуть ниже рекомендованной цены на RTX 3080.

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Следом идут представители ZAH Computers. Эти ребята находятся в Пакистане и представляют интересы Palit. Неудивительно, что видеокарта также производства этой компании. Представленная модель оценена в 120 000 рупий, что немногим более 750 долларов. Не кажется ли вам, что парни из Пакистана и Британии сговорились?

Победителем стала сеть Tehnomanija, располагающаяся в Сербии. Здесь видеокарта ZOTAC Twin Edge OC предлагалась за 815 долларов (по курсу). И вот здесь возникает главный вопрос: вы ещё ждёте недорогих GeForce RTX 3060?