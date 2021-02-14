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Несколько дней назад мы уже получили доступ к списку смартфонов Xiaomi, которые этой весной будут обновлены до последней версии мобильной операционки Android 11. Как оказалось, таковых насчитывается 54. Отметим, что часть из них представляют собой клоны китайских аппаратов, но в данном случае нам важно лишь то, что тестирование ОС началось. Как обычно это привело к массе новых ошибок. Давайте их изучим.

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В первую очередь пострадали смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro, и это не удивительно, поскольку они первыми получили доступ к Android 11, и уже имеют на борту стабильную версию, доступную как в глобальном масштабе, так и на региональных рынках. Здесь есть сложности с разделением экрана и его последующим зависанием, что решается путём перегрузки девайса. В отдельных случаях невозможно управлять темами, а иногда жесты не функционируют в сторонних приложениях.

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Следом идёт многострадальный Mi A3. Данный аппарат изначально не хотели обновлять до новой ОС, но в последствии пошли на уступки сообществу. Судя по всему, это было неверное решение. Так, Xiaomi признала, что в некоторых случаях после накатывания стабильной бета-версии, Mi A3 превращается в кирпич. В редких ситуациях после перезагрузки можно наблюдать мигание зелёного светодиода в момент просмотра фильмов с памяти устройства. Куда чаще наблюдаются неполадки с производительностью, когда телефон буквально задыхается, оказываясь не способен функционировать в штатном режиме. Здесь помогает только перезагрузки Android 11, что, как мы помним, приводит к зелёному свечению, и так по кругу.

Также китайский производитель подтверждает случайные ошибки с некоторыми жестами. Система может не распознать движение либо сделать то, чего вы от неё совсем не ждали. Эта и указанные ниже ошибки, актуальны для всех смартфонов, но появляются реже. Некорректно функционирует приложение Mi Music, зависают анимированные обои, а любое приложение может завершиться сбоем. О том, когда будут найдены решения, не сообщается. Будем надеяться, что из стабильных бета-версий ошибки не перекочуют в финальный релиз.