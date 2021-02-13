Финальный список из 54 смартфонов Xiaomi, которые должны получить Android 11 весной 2021 года
Эпопея с непонятными обновлениями и прошивками от Xiaomi продолжается. Ситуация настолько странная и непредсказуемая, что предугадать следующий шаг китайской компании сложно. Посудите сами, в настоящий момент идёт одновременное создание, тестирование и выпуск сразу нескольких билдов. Давайте их перечислим:
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- MIUI 12. До сих пор не все смартфоны получили прошивку, рассылка которой началась ещё летом. Идёт активная фаза тестирования региональных версий, в том числе и российских, а также некоторых китайских стабилок.
- MIUI 12.5. Здесь ситуация ещё сложнее, ведь прошивка уже готова, но рассылка её стартует только в апреле. Мало того, вместо четырёх десятков актуальных телефонов были названы всего 14. Остальные может быть подтянутся позднее.
- Android 11. Обычно прошивка появляется на базе операционной системы. В данном случае всё совсем не так, ведь китайские программисты выпустили отдельный билд с ОС на базе MIUI 12 для одних смартфонов и на MIUI 12.5 – для других.
Будем надеяться, что в ближайшее время Xiaomi станет последовательнее, а пока давайте обратимся к списку смартфонов, которые точно получат Android 11. Все они имеют китайские стабильные бета-версии, на основе которых команды энтузиастов уже сделали готовые для установки образы. Скорее всего, вы найдёте свой аппарат в списке, ведь на этот раз китайцы устраивают настоящий аттракцион невиданной щедрости. 54 девайса. Что любопытно, все они значатся в инсайдерских списках на получение MIUI 12.5, но мы ещё раз повторимся, что официальных подтверждений этому факту нет.
Если отталкиваться от того, что все это телефоны получат MIUI 12.5, то ждать выхода Android 11 придётся до весны. Есть все основания полагать, что некоторые смартфоны на MIUI 12 могут рассчитывать на рассылку уже в ближайшее время, а серия Mi 10 давно щеголяет с новой версией ОС.
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi CC9 Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Mi 9T
- Mi 9 Pro 5G
- Poco X2
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro (Global)
- Redmi 9A
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi A3
- Redmi K30
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi K30i 5G
- Poco X3 NFC
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi CC9
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 9
- Mi 9
- Mi 9 Pro
- Blackshark 2
- Blackshark 2 Pro
- Blackshark 3
- Blackshark 3S
- Blackshark 3 Pro
- Poco M2
- Poco M2 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K 30S Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Power
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