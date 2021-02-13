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Эпопея с непонятными обновлениями и прошивками от Xiaomi продолжается. Ситуация настолько странная и непредсказуемая, что предугадать следующий шаг китайской компании сложно. Посудите сами, в настоящий момент идёт одновременное создание, тестирование и выпуск сразу нескольких билдов. Давайте их перечислим:

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MIUI 12. До сих пор не все смартфоны получили прошивку, рассылка которой началась ещё летом. Идёт активная фаза тестирования региональных версий, в том числе и российских, а также некоторых китайских стабилок.

До сих пор не все смартфоны получили прошивку, рассылка которой началась ещё летом. Идёт активная фаза тестирования региональных версий, в том числе и российских, а также некоторых китайских стабилок. MIUI 12.5 . Здесь ситуация ещё сложнее, ведь прошивка уже готова, но рассылка её стартует только в апреле. Мало того, вместо четырёх десятков актуальных телефонов были названы всего 14. Остальные может быть подтянутся позднее.

. Здесь ситуация ещё сложнее, ведь прошивка уже готова, но рассылка её стартует только в апреле. Мало того, вместо четырёх десятков актуальных телефонов были названы всего 14. Остальные может быть подтянутся позднее. Android 11. Обычно прошивка появляется на базе операционной системы. В данном случае всё совсем не так, ведь китайские программисты выпустили отдельный билд с ОС на базе MIUI 12 для одних смартфонов и на MIUI 12.5 – для других.

Будем надеяться, что в ближайшее время Xiaomi станет последовательнее, а пока давайте обратимся к списку смартфонов, которые точно получат Android 11. Все они имеют китайские стабильные бета-версии, на основе которых команды энтузиастов уже сделали готовые для установки образы. Скорее всего, вы найдёте свой аппарат в списке, ведь на этот раз китайцы устраивают настоящий аттракцион невиданной щедрости. 54 девайса. Что любопытно, все они значатся в инсайдерских списках на получение MIUI 12.5, но мы ещё раз повторимся, что официальных подтверждений этому факту нет.

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Если отталкиваться от того, что все это телефоны получат MIUI 12.5, то ждать выхода Android 11 придётся до весны. Есть все основания полагать, что некоторые смартфоны на MIUI 12 могут рассчитывать на рассылку уже в ближайшее время, а серия Mi 10 давно щеголяет с новой версией ОС.

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