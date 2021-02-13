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Финальный список из 54 смартфонов Xiaomi, которые должны получить Android 11 весной 2021 года

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, претендующих на получение последней версии Android 11
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Эпопея с непонятными обновлениями и прошивками от Xiaomi продолжается. Ситуация настолько странная и непредсказуемая, что предугадать следующий шаг китайской компании сложно. Посудите сами, в настоящий момент идёт одновременное создание, тестирование и выпуск сразу нескольких билдов. Давайте их перечислим:

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  • MIUI 12. До сих пор не все смартфоны получили прошивку, рассылка которой началась ещё летом. Идёт активная фаза тестирования региональных версий, в том числе и российских, а также некоторых китайских стабилок.
  • MIUI 12.5. Здесь ситуация ещё сложнее, ведь прошивка уже готова, но рассылка её стартует только в апреле. Мало того, вместо четырёх десятков актуальных телефонов были названы всего 14. Остальные может быть подтянутся позднее. 
  • Android 11. Обычно прошивка появляется на базе операционной системы. В данном случае всё совсем не так, ведь китайские программисты выпустили отдельный билд с ОС на базе MIUI 12 для одних смартфонов и на MIUI 12.5 – для других.

Будем надеяться, что в ближайшее время Xiaomi станет последовательнее, а пока давайте обратимся к списку смартфонов, которые точно получат Android 11. Все они имеют китайские стабильные бета-версии, на основе которых команды энтузиастов уже сделали готовые для установки образы. Скорее всего, вы найдёте свой аппарат в списке, ведь на этот раз китайцы устраивают настоящий аттракцион невиданной щедрости. 54 девайса. Что любопытно, все они значатся в инсайдерских списках на получение MIUI 12.5, но мы ещё раз повторимся, что официальных подтверждений этому факту нет. 

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Если отталкиваться от того, что все это телефоны получат MIUI 12.5, то ждать выхода Android 11 придётся до весны. Есть все основания полагать, что некоторые смартфоны на MIUI 12 могут рассчитывать на рассылку уже в ближайшее время, а серия Mi 10 давно щеголяет с новой версией ОС. 

  1. Mi 10
  2. Mi 10 Pro
  3. Mi 10 Lite
  4. Mi CC9 Pro
  5. Mi Note 10
  6. Mi Note 10 Pro
  7. Mi Note 10 Lite
  8. Redmi K30 Pro
  9. Redmi K20
  10. Mi 9T
  11. Mi 9 Pro 5G
  12. Poco X2
  13. Redmi Note 9
  14. Redmi Note 9 Pro
  15. Redmi Note 9 Pro (Global)
  16. Redmi 9A
  17. Mi 10 Ultra
  18. Redmi K30 5G
  19. Redmi K20 Pro
  20. Mi A3
  21. Redmi K30
  22. Redmi 10X 5G
  23. Redmi 10X Pro
  24. Redmi K30i 5G
  25. Poco X3 NFC
  26. Mi 10T
  27. Mi 10T Pro
  28. Mi 9 SE
  29. Mi 9 Lite 
  30. Mi CC9
  31. Mi CC9 Meitu Edition
  32. Redmi 9
  33. Mi 9 
  34. Mi 9 Pro
  35. Blackshark 2
  36. Blackshark 2 Pro
  37. Blackshark 3
  38. Blackshark 3S
  39. Blackshark 3 Pro
  40. Poco M2
  41. Poco M2 Pro
  42. Redmi K30 Ultra
  43. Redmi K30 Pro Zoom
  44. Redmi Note 8
  45. Redmi Note 8T
  46. Redmi Note 8 Pro
  47. Redmi Note 9S
  48. Redmi 10X 4G
  49. Redmi Note 9 5G
  50. Redmi K 30S Ultra
  51. Redmi Note 9 Pro 5G
  52. Redmi Note 9 4G
  53. Redmi Note 9T
  54. Redmi Note 9 Power
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