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Ubisoft устала выпускать блокбастеры типа Assassin's Creed и хочет перейти на модель микротранзакций

Не очень хорошие новости для геймеров
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В последнее время всё больше разработчиков делают ставку не на количество и качество игр, а на возможность увеличить доход за счёт микротранзакций. То, что ещё пять лет назад нам давали бесплатно или в числе DLS, сейчас доступно только за реальные деньги. Геймеров буквально водят за ручку, предлагая заплатить за каждый чих. Враги слишком сильные? Не страшно, заплати всего 50 рублей, получи удвоенный опыт, и уже через час ты станешь достаточно прокачанным для сражения с монстрами. А можно заплатить 150 рублей за крутой меч и сразу зарубить супостата. Долгое время вдали от всего этого были создатели крупных одиночных проектов, хотя в последнее время и они присоединились к невесёлой традиции. 

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Ubisoft славится несколькими крупными сериями, среди которых: Far Cry и Assassin's Creed. Продажи некоторых удачных игр чрезвычайно популярны и переваливают за десять миллионов копий. Совсем недавно представители издателя заявили, что устали от традиции выпускать по 3-4 блокбастера в год. В 2021 году нам ждать перемен не стоит, но уже в 2022 больших ААА-проектов станет меньше, а на их место придут так называемые Free2play игры и расширение уже выпущенных проектов за счёт микроплатежей.

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По мнению Ubisoft, это поможет студии занять новые рыночные ниши, а также получать больше прибыли, радуя геймеров разнообразием и новыми механиками. Есть большие сомнения относительно того, что геймеры обрадуются такому подходу. Похоже, что такой переход неизбежен и через какое-то время займёт место текущей модели. 

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