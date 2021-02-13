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Чаще всего разобраться в наименованиях процессоров Intel крайне просто. Есть серия Core i3, отличающаяся приемлемой производительностью. Есть Core i5, которую можно смело назвать золотой серединой. Есть Core i7, предназначенная для энтузиастов, а есть Core i9 для бескомпромиссных геймеров, которые хотят выжать из своего компьютера максимальную скорость. В 2021 году Intel готовит нам сюрприз, который внесёт огромную путаницу. Давайте разбираться.

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Итак, поколение процессоров Rocket Lake-S будет представлено исключительно сериями Core i9, Core i7 и Core i5, а вот все остальные, включая Core i3, Pentium и Celeron могут рассчитывать исключительно на так называемый Comet Lake-S Refresh (это не мешает им называться 11-е поколение). Камни будут основаны на старой архитектуре Skylake, которая не имеет ничего общего с прорывной Cypress Cove. Соответственно ждать чудес здесь не стоит от слова совсем. Давайте посмотрим табличку с новыми камешками прежде чем делать выводы.

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Как видите, обновление ограничилось исключительно повышением тактовой частоты на 100 МГц. Графика и все остальные параметры оказались нетронуты, а значит по сути перед нами точно те же процессоры, но в упаковке с новой надписью. Отметим, что вам не придётся покупать новую материнскую плату, ведь вся серия чипсетов 400 серии (Z490, H470, B460 и H410) сможет принять новинки. Естественно, чипсеты 500-й серии также поддерживаются.

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Сообщается, что Celeron уже поступил в продажу, а вот все остальные будут доступны позднее. Хотя, некоторые магазины уже начали получать первые поставки. Информации о ценах пока нет.