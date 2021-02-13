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В последние годы Xiaomi становится всё более заметным игроком на рынке электроники. Китайская компания выпускает тысячи товаров, от устройств умного дома, до термометров, масок и тестов на коронавирус. На самом деле ассортимент настолько большой, что только не перечисление наиболее интересных продуктов может уйти несколько больших статей. Несмотря на это, больше всего денег приносят смартфоны.

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Прибыльнее всего флагманы, которые могут приносить сто и больше долларов. Вот только их продажи исчисляются несколькими миллионами, а значит всё не так выгодно, если сравнивать с Apple, которая умудряется реализовать сотню миллионов девайсов, зарабатывая на каждом половину стоимости. А вот серия Redmi Note всегда сочетала приемлемую цену с высокой производительностью, интересным дизайном и другими элементами. А учитывая гигантские отгрузки (на данные момент все смартфоны серии проданы тиражом более 150 миллионов единиц) появляется реальная возможность неплохих заработков.

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Одним из наиболее популярных смартфонов 2020 года стал Redmi Note 8 Pro. Он получил целую россыпь флагманских функций и ещё долго будет оставаться актуальным. Если обратиться на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что данный аппарат дешевеет в российской рознице уже второй месяц. Мало того, сейчас официальный ритейлер предлагает купить его со скидкой 3000 рублей. Так, стоимость версии 6/64 Гб ранее составляла 20 990 рублей, а сейчас опустилась до 17 990, что аналогично 15% скидке.

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Если заглянуть на Регард, то можно увидеть, что здесь товар стоит 19 190 рублей. Это немного выше, чем предлагает официальный магазин со скидкой, но куда выгоднее, чем предложение без скидки, ведь подобные акции имеют свойство быстро оканчиваться.

Особую привлекательность Redmi Note 8 Pro обеспечивает скоростной процессор MediaTek Helio G90T, отличная камера на 64 Мп с продвинутым ИИ, качественный и большой дисплей стандарта IPC размером 6.53 дюйма и поддержка всех популярных интерфейсов. Это: Bluetooth, IRDA, NFC и многие другие.