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Выход нового поколения процессоров Intel должен стать самым ожидаемым событием этой весны. Геймеры уже готовы броситься в магазины, ведь в последнее время синие повернулись лицом к покупателям, предлагая отличные цены на собственную продукцию. Пожалуй, в данном случае не так важна цена, как престиж, ведь прямо сейчас 8-ядерный Ryzen 7 5800X является чуть ли не самым быстрым настольным камнем на планете.

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Поскольку флагманский Core i9-11900K будет играть в более дорогом ценовом диапазоне, нам в первую очередь интересен 8-ядерный Core i7-11700K, который может стать отличной альтернативой для энтузиастов. Сегодня появились первые тесты данного чипа. К сожалению, они слегка разочаровывают, ведь процессор не только не стал лучшим, но и уступил 6-ядерному Ryzen 5 5600X по итогам игровых бенчмарков. Давайте изучим скриншоты, начав с синтетики, где представитель семейства Rocket Lake показал себя вполне неплохо.

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Показатели не рекордные, но движение есть, и оно заметное, ведь по факту Core i7-11700K почти сравнялся с 10-ядерным Core i9-10900K, что показывает ощутимый рост между поколениями. Ясно, что нас с вами не волнует синтетика, ведь такие процессоры и без того отлично себя чувствуют в архивации нескольких файлов в месяц и сёрфинге в интернете, когда различие в несколько миллисекунд неразличимо. Давайте посмотрим, что новинка может предложить в реальных играх.

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С полным набором тестом мы предлагаем вам ознакомиться в оригинальном материале. Выше представлены средние показатели по всем играм, и они демонстрируют небольшое отставание восьми ядер Intel от шести ядер AMD. Скорее всего в релизной версии ничего не изменится, ведь до старта продаж осталось совсем немного времени.

Также сообщается, что Core i7-11700K будет чрезвычайно горячим, но с этим ничего не поделать, ведь 14-нм техпроцесс ожидаемо не мог продемонстрировать улучшения по этому показателю.