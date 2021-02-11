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С выходом процессоров AMD Ryzen 5000-й серии, Intel потеряла лидерство на направлении игровых чипов. В данный момент 8-ядерный Ryzen 7 5800Х значительно опережает даже 10-ядерный Core i9-10900K как в играх, так и в рабочих задачах. Вот только это никак не сказалось на реальных продажах, ведь синие умудрились занять почти 80% рынка настольных процессоров по итогам 2020 года. Ребята с сайта Tomshardware задались целью выяснить причину такого феномена, убедившись, что всё дело в цене.

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На самом деле процессоры AMD можно считать отличным выбором, до тех пор, пока мы не коснёмся ценового вопроса. На волне ажиотажа региональные поставщики решили получить дополнительную выгоду, взвинтив цены. К примеру, средняя цена на ЯндексМаркете Ryzen 5 3600 стартует от 16 000, в то время как гораздо более быстрый Core i5-10600KF доступен всего на 2 тысячи дороже. Фактически, это делает покупку первого неинтересной.

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Представители Tomshardware приводят много примеров, однако все они связаны с магазином Amazon, в котором цены на синие камушки упали до невероятных отметок. У нас ситуация немного другая, но снижение стоимости заметно и на российском рынке. Прекрасный пример – Ryzen 7 3800X, который вместо того, чтобы немного подешеветь, только подорожал и стоит от 32 570 рублей. В то же время его прямой конкурент – Core i7-10700KF не только сегодня выгоднее по цене (от 29 800), но и постоянно дешевеет. Точно такая же ситуация и с Core i5-10400F, который имея 6 ядер стоит ровно столько же, как и 6-ядерный Ryzen 5 3500X.

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Эксперты уверяют, что в ближайшие месяцы стоит ждать ещё больше падения цен на процессоры Intel, ведь впереди анонс нового поколения Rocket Lake. Это сделает разрыв между компаниями ещё больше, и, может быть научить AMD делать правильные выводы.