GeForce RTX 3060 может оказаться жертвой майнеров и позволяет отбить свою цену всего за 2 месяца
О скором старте продаж новой среднебюджетной видеокарты GeForce RTX 3060 стало известно ещё в начале января. Согласно официальной информации, NVIDIA решила установить на данную модель вполне щадящую цену в 329 долларов, что должно было порадовать геймеров, желающих получить высокопроизводительную карточку, не потратив слишком уж много денег.
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К сожалению, реальность далека от рекомендаций, ведь совсем недавно европейский магазин случайно опубликовал предварительные цены. Как оказалось, продавцы не стесняются, требуя за карточки двукратную переплату. Узнать реальную картину можно будет уже 25 февраля, когда новая GeForce RTX 3060 поступит на прилавки.
Известно, что новинка получит 12 Гб видеопамяти, работающей на скорости 15 Гбит/с на 192 битной шине. Поскольку реальных тестов производительности нет, мы не знаем, насколько быстрой окажется GeForce RTX 3060. Теоретически, если GeForce RTX 3060 Ti способна соперничать с RTX 3080 Super, то младшая модель выступит против RTX 3070 Super.
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Проблема в том, что даже самая медленная GeForce RTX 3060 обеспечит хешрейт на уровне 50 MH/s, что по текущему курсу соответствует 200 долларам прибыли за месяц. Ясно, что даже купив такую карту за 600 долларов, отбить вложения можно за 3 месяца, ну а при стоимости в 400 вечнозелёных, можно начать выходить в прибыль уже через 2 месяца.
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