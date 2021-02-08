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В последнее время интерес игрового сообщества к видеокартам заметно снизился. Всё дело в том, что обсуждать кроме высоких цен фактически нечего. Майнеры и дефицит полупроводников убивают отрасль, делая её менее привлекательной в долговременной перспективе. Это может ударить по продажам игр, а также отразиться на поставках самих видеокарт. К сожалению, пока все эти проблемы не сильно волнуют партнёров NVIDIA и AMD, некоторые из которых занимаются прямыми поставками видеокарт крупным майнерским фермам.

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Отметим, что линейка NVIDIA уже представлена относительно неплохо. Есть несколько флагманских моделей, и две высокопроизводительных с рекомендованными ценами в 400 и 500 долларов. Мало того, уже в конце февраля появится и более народное решение в виде GeForce RTX 3060. Стратегия зелёных простая: дать геймерам побольше памяти на недорогих видеокартах, что явно добавит привлекательности новинкам. А вот красные, похоже, решились на эксперименты.

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Так, стали известны предварительные характеристики трёх видеокарт:

Radeon RX 6700 XT – 12 Гб

Radeon RX 6700 – 6 Гб

Radeon RX 6600 XT – 12 Гб

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Как видите, более старшая версия Radeon RX 6700 получит в два раза меньше видеопамяти, чем Radeon RX 6600 XT. Выглядит нелогично, но стоит помнить, что это не окончательная информация. Важно также отметить, что только Radeon RX 6700 XT сможет получить видеопамять GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, в то время как остальные две на 14 Гбит/с. Все три варианта заявлены со 192-битной шиной. Данные получены из утечки ASRock, описывающей кастомные модели Phantom Gaming D, Challenger Pro/ D. Точные сроки выхода подобных видеокарт не называются.