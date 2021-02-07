Гигантские майнинговые фермы на видеокартах NVIDIA и AMD привели к перебоям напряжения в Иране
Если мы с вами не можем купить видеокарту по рекомендованной производителем цене, то это ещё не значит, что таких видеокарт нет. Источники утверждают, что между производителями и крупными майнерами налажена цепочка поставок, что позволяет последним получать GeForce RTX 3070/3080/3090 в разы ниже магазинных предложений. Ясно, что в данном случае в выигрыше и первые, получающие сверхприбыли без лишних действий.
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На самом деле производителю всё равно кому продать свой продукт. Некоторые даже уверяют, что такой подход даже выгоднее, ведь крупные поставки проходят полулегально, а покупатели не требуют гарантии. Несмотря на то, что NVIDIA уже неоднократно заявляла о шагах, направленных против майнеров, никто из поставщиков и партнёров не пострадал от санкций, а значит все участники довольны сложившимся положением.
Одной из наиболее затратных статей большой фермы является электроэнергия. В связи с этим какое-то время назад начался исход китайских шахтёров в Иран. По некоторым данным, страна находится на шестом месте по количеству выделанных мощностей под добычу криптовалюты. Электричество в Иране крайне дешёвое и стоит в 4 раза меньше, чем на материковом Китае (около 2 центов за 1 кВт), что привело к появлению в стране 14 гигантских ферм. Указывается, что только они потребляют 300 мВт, что аналогично городу со 100 тысячным населением.
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Всё это не могло пройти бесследно для страны, которая находится под санкциями. В итоге в Иране наблюдаются веерные отключения электричества, а страдают обычные граждане. Большая часть ферм построена на видеокартах Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000. Что же, теперь то мы с вами знаем, куда пропали все наши геймерские карточки. Ну а почитать о реальных доходам наших майнеров можно в нашем новом материале.
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