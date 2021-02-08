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В 2020 году AMD перестала радовать своих фанатов, лишившись титула «компании добра». При прочих равных новые камни уступают Intel как по производительности, так и по цене. Ещё более удручает, что многие ритейлеры сильно завышают стоимость новых Ryzen 5000-й серии, что заставляет задуматься о правильности стратегии руководства AMD, которая никак не контролирует подобное безобразие.

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Именно поэтому мы сегодня уделим время Intel. Что любопытно, несмотря на общий кризис полупроводников, синие умудряются не только продавать свои процессоры дешевле красных, но и постепенно снижают на них цены, что позитивно складывается на восприятии бренда, обеспечивая отличные продажи в рознице. К примеру, старый 8-ядерный Core i7-9700KF с октября 2020 года потерял 4500 рублей. Это средняя цена по российским продавцам, основанная на данных ЯндексМаркета. Удивительно, но купить его в Регарде можно всего за 25 410 рублей, что даёт нам выгоду в 5000 по сравнению с осенью 2020 года.

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Более мощный – Core i7-10700KF только за 1 месяц подешевел на 3 тысячи рублей и стоит сейчас в Ситилинк 33 790 рублей. Он позволяет разгоняться до 5.1 ГГц и считается одним из самых быстрых процессоров на рынке.

Наиболее выгодным остаётся Core i9 10900KF. Этот 10-ядерник может поспорить с самыми дорогими процессорами AMD в играх, неплохо себя показывая в рабочих задачах благодаря 20 потокам. Что немаловажно, если ориентироваться на ЯндексМаркет, то можно заметить удешевление на 10 000 рублей, что стало настоящим рекордом для российского рынка. В Ситилинк данный камень стоит 45 790 рублей, что не является самой дешёвой ценой на рынке, но перед нами официальная поставка, тогда как некоторые промышляют серыми камнями с сомнительной гарантией.

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