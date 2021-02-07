Новая технология трассировки лучей Super Resolution для Radeon RX 6000 появится в ближайшие месяцы
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX уже давно имеют доступ к технологии DLSS, которая позволяет значительно увеличить производительность за счёт апскейлинга. Проще говоря видеокарта обрабатывает картинку в разрешении гораздо меньшем, чем выводится на дисплей, а процессом масштабирования занимается нейросеть. Видеокарты серии GeForce RTX 3000 сразу же получили доступ к зрелой технологии DLSS 2.0, что дало им в руки преимущество над Radeon RX 6000 при прямом сравнении производительности в трассировке лучей.
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Что любопытно, в момент анонса новых графических чипов, AMD рассказала о скором выходе технологии FidelityFX Super Resolution, но информации о ней до сих пор не было. Это значит, что покупатели становились владельцами лишь отчасти готового продукта, продолжая оставаться без части функционала, необходимого для полноценной конкуренции с теми, кто выбрал сторону NVIDIA.
Выглядит нелогично, ведь в этом случае эти люди инвестируют в будущее, продолжая сидеть ни с чем в настоящем. Согласно последним сведениям, уже скоро такое безобразие должно прекратиться. Указывается, что проект вышел на финальную стадию, что позволит владельцам красных карточек получить доступ к FidelityFX Super Resolution уже этой весной. Точных сроков нет, а значит самым пессимистичным вариантом будет май.
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Известно, что новая методика AMD основана на Microsoft DirectML API, что позволит масштабировать картинку с минимальной потерей качества на выходе. Видеокарты NVIDIA также получат доступ к технологии, но, скорее всего, выберут собственную DLSS. Также большое преимущество видеокартам Radeon RX 6000 должен обеспечить большой L3 Infinity Cache, расположенный на кристалле GPU.
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