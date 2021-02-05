Партнёры Intel игнорируют рекомендации для некоторых CPU, потеря производительности доходит до 2 раз
В последнее время в продажу поступает всё больше ноутбуков и других устройств на базе процессора Core i7-1165G7. Это представитель семейства Tiger Lake, позволяющий достичь высокой производительности в компактном форм-факторе. Он способен разгоняться до 4.7 ГГц в одноядерном режиме и до 4.1 ГГц на всех ядрах. Камешек выполнен по нормам зрелой 10-нм технологии и обладает TDP 28 Вт. Также он получил продвинутую графику Iris Xe, которая должна позволить нетребовательным геймерам играть в большинство современных игр на минимальных и средних настройках графики.
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Как оказалось, партнёры Intel имеют собственный взгляд на то, как на самом деле должен работать данный процессор. Дело в том, что разница в производительности между некоторыми устройствами доходит до двух раз. Главная проблема в том, что некоторые занимаются ограничением TDP и других параметров, что приводит к катастрофическим последствиям. А ведь покупая ноутбук с Core i7-1165G7 вы рассчитываете на максимальную производительность.
Как видите, между Intel NUC11PAQi7 и Asus ZenBook Flip S UX371 двукратная разница в тесте Cinebench R20. Примерно такая же картина и в 3DMark, когда Dell Inspiron 15 7000 7506 2-in-1 Black Edition обходит тот же Asus на 64%. Ситуация неоднозначная, ведь разные производители настраивают данный процессор по своему усмотрению, в результате получая неожиданную картину, когда в графическом тесте мы видим вполне неплохие показатели, а сам по себе процессор мало на что способен.
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