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Несколько дней назад стало известно, что в Европе ощущается острая нехватка высокопроизводительных чипов для автомобилей. Ситуация настолько тревожная, что главы многих стран вынуждены были обратиться к правительству Тайваня с просьбой надавить на TSMC. Что же, уже сегодня у нас есть результат договорённостей, который имеет далекоидущие последствия.

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Как стало известно, правительство Тайваня спросило, чем Европа может помочь острову, ведь никто ничего просто так не делает, а особенно не отказывается от бизнес-интересов в пользу неких неосязаемых гарантий дружбы. Что любопытно, на этот раз у Европы есть что дать. В качестве платы Евросоюз поделиться вакцинами от коронавируса.

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Точных деталей прессе не сообщили, ограничившись самим фактом переговоров. Суть договора состоит в перенаправлении производственных мощностей на выход автомобильных чипов. Эксперты полагают, что меньше всех от этого пострадает Apple, ведь компания получает чипы на основе 5-нм техпроцесса. А вот некоторые клиенты 7-нм линий могут получить свою продукцию с задержкой.

Кто эти «счастливчики», пока неясно. Будем надеяться, что AMD среди них нет, ведь в таком случае дефицит видеокарт будет продолжаться ещё дольше. Однако подобные детали не разглашаются.