Евросоюз получит чипы для автомобилей от TSMC в обмен на вакцины – заказы AMD могут быть передвинуты
Несколько дней назад стало известно, что в Европе ощущается острая нехватка высокопроизводительных чипов для автомобилей. Ситуация настолько тревожная, что главы многих стран вынуждены были обратиться к правительству Тайваня с просьбой надавить на TSMC. Что же, уже сегодня у нас есть результат договорённостей, который имеет далекоидущие последствия.
реклама
Как стало известно, правительство Тайваня спросило, чем Европа может помочь острову, ведь никто ничего просто так не делает, а особенно не отказывается от бизнес-интересов в пользу неких неосязаемых гарантий дружбы. Что любопытно, на этот раз у Европы есть что дать. В качестве платы Евросоюз поделиться вакцинами от коронавируса.
Точных деталей прессе не сообщили, ограничившись самим фактом переговоров. Суть договора состоит в перенаправлении производственных мощностей на выход автомобильных чипов. Эксперты полагают, что меньше всех от этого пострадает Apple, ведь компания получает чипы на основе 5-нм техпроцесса. А вот некоторые клиенты 7-нм линий могут получить свою продукцию с задержкой.
Кто эти «счастливчики», пока неясно. Будем надеяться, что AMD среди них нет, ведь в таком случае дефицит видеокарт будет продолжаться ещё дольше. Однако подобные детали не разглашаются.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила