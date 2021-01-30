В Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и других смартфонах обнаружены критические ошибки – список и решение
Xiaomi выпускает слишком много смартфонов. Каждый год китайская компания выводит на рынок две серии бюджетных Redmi, две серии среднебюджетных Redmi Note, одну серию Redmi K, а также по одной серии Poco и флагманской MI. Если ещё всякие чёрные акулы и тому подобные звери, которые производятся малым тиражом и мало влияют на общую картину.
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Учтите, что в каждой из серий как минимум 3 смартфона. Но, чаще всего, их гораздо больше, ведь есть ещё и клоны, которых так любят в Xiaomi. Мало того, иногда выпускаются почти идентичные аппараты, в одном из которых есть модуль NFC, а в другом его нет. Подобные манипуляции проделываются и с батареей, с памятью и другими узлами телефона. Всё это способствует накоплению нерешаемых проблем, которые годами остаются с пользователями. Сегодня у нас краткий перечень наиболее известных.
Redmi Note 8 Pro. Поскольку это один из самых популярных смартфонов Xiaomi, то давайте поговорим о его что называется «косяках». До сих пор не исправлены проблемы: с прозрачностью панели жестов, со случайной блокировкой панели уведомлений, с приложением WhatsApp, кнопки уведомлений в котором не хотят корректно отображаться. Мало того, совсем недавно производитель признал глобальную проблему с загрузчиком, что привело к невозможности получить новую прошивку MIUI 12.5. Ну и одна из наиболее массовых – чрезмерный разряд батареи. Её, похоже, никто не будет решать.
Кстати, в Redmi Note 9 Pro также есть проблема с загрузчиком, как и на многих других телефонах. Множество досадных оплошностей наблюдается на Mi 9T и Mi 9. Здесь не решены те же простые мелочи типа глюков в WhatsApp, Instagram и других подобных приложениях. Больше почитать об истории ошибок и их исправлении можно здесь. Инсайдеры уверяют, что в следующей версии прошивки MIUI 12.5 на Android 11 часть проблем будет исправлена. Других вариантов решения нет. Есть информация, что следующую прошивку получат не более 40 смартфонов, а значит коррекция ошибок будет проходить быстрее. К счастью, наиболее актуальные аппараты в числе этих сорока.
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