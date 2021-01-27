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GameStop – это американская сеть магазинов, занимающаяся продажей игровых приставок и аксессуаров для геймеров. Ещё в начале 2021 года капитализация этой публичной компании едва превышала 1 миллиард долларов. Мало того, до этого много лет царило затишье, когда GameStop оценивалась в несколько сотен миллионов. В середине января произошёл резкий всплеск, когда несколько крупных каналов на Reddit стали рекомендовать акции к покупке.

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В результате ещё день назад стоимость компании достигла 5 миллиардов долларов, замерев на курсе акций в районе 75 долларов. Согласитесь, что было бы странно, если бы самый богатый и эксцентричный миллиардер на планете прошёл мимо такого события. Вчера вечером Илон Маск опубликовал всего лишь один твит, что вызвало резкий рост акций, цена на которые доходила до 250 долларов.

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Утром курс пришёл в норму, закрепившись на отметке 150 долларов за акцию, а сейчас опять рванул в верх. Что же, как оказалось, достаточно всего одного твита Илона Маска, что бы цена компании с 5 миллиардов выросла до 21 миллиарда долларов.

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Эксперты полагают, что стоит ждать снижения курса и корректировки, но это никого из инвесторов в данный момент не волнует. Кстати, Илон Маск не единственный, кто поддержал GameStop. Больше информации на эту тему читайте здесь.