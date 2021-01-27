Илон Маск одним сообщением поднял стоимость компании GameStop с 5 до 21 миллиарда долларов
GameStop – это американская сеть магазинов, занимающаяся продажей игровых приставок и аксессуаров для геймеров. Ещё в начале 2021 года капитализация этой публичной компании едва превышала 1 миллиард долларов. Мало того, до этого много лет царило затишье, когда GameStop оценивалась в несколько сотен миллионов. В середине января произошёл резкий всплеск, когда несколько крупных каналов на Reddit стали рекомендовать акции к покупке.
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В результате ещё день назад стоимость компании достигла 5 миллиардов долларов, замерев на курсе акций в районе 75 долларов. Согласитесь, что было бы странно, если бы самый богатый и эксцентричный миллиардер на планете прошёл мимо такого события. Вчера вечером Илон Маск опубликовал всего лишь один твит, что вызвало резкий рост акций, цена на которые доходила до 250 долларов.
Утром курс пришёл в норму, закрепившись на отметке 150 долларов за акцию, а сейчас опять рванул в верх. Что же, как оказалось, достаточно всего одного твита Илона Маска, что бы цена компании с 5 миллиардов выросла до 21 миллиарда долларов.
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Эксперты полагают, что стоит ждать снижения курса и корректировки, но это никого из инвесторов в данный момент не волнует. Кстати, Илон Маск не единственный, кто поддержал GameStop. Больше информации на эту тему читайте здесь.
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