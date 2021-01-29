Шахтёры добрались до геймерских ноутбуков – мобильная GeForce RTX 3080 добывает криптовалюту
Сегодня мы с вами могли убедиться, что видеокарт GeForce RTX 3000-й серии было произведено немало. Так, только на нескольких крупных площадках их продано скальперами около 50 тысяч. А ведь есть ещё и прямые поставки майнерам, которые собирают фермы из десятков и сотен GeForce RTX 3080. Судя по всему, даже у майнеров не всегда есть доступ к флагманским решениям, а значит нужно присматриваться к чему-то другому.
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Судя по последним новостям, новой жертвой может стать рынок игровых ноутбуков. В сеть попали изображения, на которых шахтёры используют мобильную GeForce RTX 3080 для добычи криптовалюты. Если приглядеться, то карточка была вставлена в изготовленную из подручных материалов стойку, а после подключена к питанию для добычи цифровых денег.
Эксперты уверяют, что подобный ноутбук стоит более 2000 долларов, а значит просто нерентабелен для майнеров. С одной стороны – они правы, вот только сейчас цена доступной GeForce RTX 3080 достигает 1500 долларов. Теоретически, можно вытащить видеокарту, а всё остальное продать на запчасти, либо целиком, ведь в подобных комплектациях должна быть интегрированная карта.
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Будем надеяться, что подобный способ окажется невыгодным, поскольку поставки ноутбуков с мощными видеокартами и так могут быть ниже обычного из-за дефицита графических чипов NVIDIA.
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