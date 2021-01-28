За несколько месяцев перекупщики продали 50 тысяч видеокарт GeForce RTX 3000, заработав 15 млн $
В то время как видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии просто нет в продаже, NVIDIA с большими проблемами пытается наладить массовый выпуск нового семейства GeForce RTX 3000. До решения проблемы дефицита ещё не дошло, ведь кроме проблем с поставками полупроводников есть ещё и майнеры, а вот у перекупщиков дела идут просто отлично.
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Если брать общую картину, то перекупщик – это некое лицо, имеющее связи с производителем или региональными поставщиками. Это ушлые товарищи получают товар большими партиями и реализуют его на крупных площадках типа eBay и StockX. Несомненно, многие счастливчики, которым удалось отхватить новенькую GeForce RTX 3080, также входят в число тех, кто заработал на подорожании, но большую часть рынка всё же составляют организованные поставки.
Согласно последним сообщениям, за несколько месяцев после анонса видеокарт на архитектуре Ampere перекупщики реализовали 50 000 видеокарт. Средняя переплата за каждую из них была ровно в 2 раза больше рекомендованной цены. При этом только чистый заработок составил 15 миллионов долларов.
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Лучше всего расходились следующие модели: RTX 3080 – 14 тысяч штук, RTX 3070 – 11.6 тысяч и RTX 3090 – 7.7 тысяч. Больше всего обнаружено видеокарт производства PNY и ASUS. Не остались в стороне и видеокарты предыдущего поколения, которые также реализовывались с наценкой до 170%. Так, RTX 2060 подорожала почти в 3 раза, в то время как RTX 2060 Super только в два с половиной раза.
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