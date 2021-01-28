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В то время как видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии просто нет в продаже, NVIDIA с большими проблемами пытается наладить массовый выпуск нового семейства GeForce RTX 3000. До решения проблемы дефицита ещё не дошло, ведь кроме проблем с поставками полупроводников есть ещё и майнеры, а вот у перекупщиков дела идут просто отлично.

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Если брать общую картину, то перекупщик – это некое лицо, имеющее связи с производителем или региональными поставщиками. Это ушлые товарищи получают товар большими партиями и реализуют его на крупных площадках типа eBay и StockX. Несомненно, многие счастливчики, которым удалось отхватить новенькую GeForce RTX 3080, также входят в число тех, кто заработал на подорожании, но большую часть рынка всё же составляют организованные поставки.

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Согласно последним сообщениям, за несколько месяцев после анонса видеокарт на архитектуре Ampere перекупщики реализовали 50 000 видеокарт. Средняя переплата за каждую из них была ровно в 2 раза больше рекомендованной цены. При этом только чистый заработок составил 15 миллионов долларов.

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Лучше всего расходились следующие модели: RTX 3080 – 14 тысяч штук, RTX 3070 – 11.6 тысяч и RTX 3090 – 7.7 тысяч. Больше всего обнаружено видеокарт производства PNY и ASUS. Не остались в стороне и видеокарты предыдущего поколения, которые также реализовывались с наценкой до 170%. Так, RTX 2060 подорожала почти в 3 раза, в то время как RTX 2060 Super только в два с половиной раза.