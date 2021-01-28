Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад появилась информация о том, что разработчики долгожданной Grand Theft Auto VI готовят настоящий прорыв. Так, в одном из патентов указаны «умные» NPC, которые будут развиваться по мере игры. Они научатся смотреть по сторонам, оценивать происходящее, а главное – это будут жители города, которые не будут исчезать после того, как вы отвернулись. Вполне возможно, что это не самое крутое, что появится в GTA VI.

реклама

Чаще всего фанатские поиски истины ни к чему не приводят. В лучшем случае армия сыщиков обнаруживает имена сотрудников студии, которая занята разработкой игры. Но недавно был найден настоящий клад. Так, было обнаружено описание городов, которые станут меняться в зависимости от действий игрока и каких-то случайных событий. Это значит, что в режиме одиночной игры будут существовать сотни миллионов рендомных городов, не похожих на то, что увидят другие геймеры.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 2070 Super - цена супер RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Неигровые персонажи будут красить стены, строить здания и перемещаться из одного дома в другой. В конце концов игрок и сам может приложить к изменениям руку. Судя по всему, нам будет доступен редактор, позволяющий настроить дом по своему усмотрению. Точно назвать все доступные возможности пока нельзя, поскольку подобная утечка находится на уровне инсайдерских слухов, но перспектива получения «живого» города кажется интересной.