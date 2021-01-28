Разработчики Grand Theft Auto VI разрабатывают систему живого города с множеством случайных событий
Несколько дней назад появилась информация о том, что разработчики долгожданной Grand Theft Auto VI готовят настоящий прорыв. Так, в одном из патентов указаны «умные» NPC, которые будут развиваться по мере игры. Они научатся смотреть по сторонам, оценивать происходящее, а главное – это будут жители города, которые не будут исчезать после того, как вы отвернулись. Вполне возможно, что это не самое крутое, что появится в GTA VI.
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Чаще всего фанатские поиски истины ни к чему не приводят. В лучшем случае армия сыщиков обнаруживает имена сотрудников студии, которая занята разработкой игры. Но недавно был найден настоящий клад. Так, было обнаружено описание городов, которые станут меняться в зависимости от действий игрока и каких-то случайных событий. Это значит, что в режиме одиночной игры будут существовать сотни миллионов рендомных городов, не похожих на то, что увидят другие геймеры.
Неигровые персонажи будут красить стены, строить здания и перемещаться из одного дома в другой. В конце концов игрок и сам может приложить к изменениям руку. Судя по всему, нам будет доступен редактор, позволяющий настроить дом по своему усмотрению. Точно назвать все доступные возможности пока нельзя, поскольку подобная утечка находится на уровне инсайдерских слухов, но перспектива получения «живого» города кажется интересной.
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