GTA VI окажется самой реалистичной игрой серии, а поведение NPC станет значительно разнообразнее
Одним из самых больших провалов Cyberpunk 2077 стала кривая система управления NPC. Прохожие вообще не реагируют на опасность. Они даже не кидаются под машины, как это было в играх 15-летней давности. Эти ребята просто стоят и ждут, пока их собьют. Точно по такой же схеме устроены и любые другие жители города, которые не имеют чётких алгоритмов и не запрограммированы как часть компании или какой-либо миссии.
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Если сравнить с GTA V, то у ребят из CD Projekt RED на этом направлении полный провал. Что же, судя по всему, Rockstar планируют показать всему миру, как правильно делать игры, а главное: как сделать город живым. Так, ещё осенью 2020 года был зарегистрирован патент на «Систему визуальной навигации в игровом мире». Судя по описанию, встроенный ИИ значительно улучшит поведение NPC, сделав их «умнее».
В патенте сказано, что все управляемые компьютером персонажи получат больше информации о состоянии города. Они будут знать улицы, видеть приближающиеся машины, оценивая их опасность и действовать согласно ситуации. Это значит, что мы увидим множество нестандартных алгоритмов, который значительно разнообразят игру, сделав её реалистичнее.
Немаловажно и то, что NPC больше не будет бесследно исчезать после того, как вы отвернулись или отошли на пару метров. Ясно, что прорисовывать людей на другой улице ни к чему, но в виде цифр они будут постоянно существовать в памяти игры. Также упоминается интеллектуальный стиль вождения автомобилем, учитывающий транспортный поток и погодные условия. В патенте это называется «система низкоуровневого избегания аварийных ситуаций».
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