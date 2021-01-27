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Одним из самых больших провалов Cyberpunk 2077 стала кривая система управления NPC. Прохожие вообще не реагируют на опасность. Они даже не кидаются под машины, как это было в играх 15-летней давности. Эти ребята просто стоят и ждут, пока их собьют. Точно по такой же схеме устроены и любые другие жители города, которые не имеют чётких алгоритмов и не запрограммированы как часть компании или какой-либо миссии.

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Если сравнить с GTA V, то у ребят из CD Projekt RED на этом направлении полный провал. Что же, судя по всему, Rockstar планируют показать всему миру, как правильно делать игры, а главное: как сделать город живым. Так, ещё осенью 2020 года был зарегистрирован патент на «Систему визуальной навигации в игровом мире». Судя по описанию, встроенный ИИ значительно улучшит поведение NPC, сделав их «умнее».

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В патенте сказано, что все управляемые компьютером персонажи получат больше информации о состоянии города. Они будут знать улицы, видеть приближающиеся машины, оценивая их опасность и действовать согласно ситуации. Это значит, что мы увидим множество нестандартных алгоритмов, который значительно разнообразят игру, сделав её реалистичнее.

Немаловажно и то, что NPC больше не будет бесследно исчезать после того, как вы отвернулись или отошли на пару метров. Ясно, что прорисовывать людей на другой улице ни к чему, но в виде цифр они будут постоянно существовать в памяти игры. Также упоминается интеллектуальный стиль вождения автомобилем, учитывающий транспортный поток и погодные условия. В патенте это называется «система низкоуровневого избегания аварийных ситуаций».