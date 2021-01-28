Партнёр AMD установил антирекорд – в январе Sapphire отгрузил всего 10 видеокарт Radeon 6000
Многие энтузиасты, желающие купить одну из видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 3000, прибегают к помощи перекупщиков. Иногда можно встретить подходящую модель и в обычных магазинах, но переплата будет не маленькой. Сегодня подоспела любопытная информация о доступности видеокарт Radeon.
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По сведениям Fast Тechnology, видеокарты Radeon 6000-й серии фактически отсутствуют на рынке. Так, за весь январь такой бренд как Sapphire поставил всего 10 графических чипов. Зрение вас не подводит, не 10 разных моделей, а именно 10 штук. Столь сильный дефицит можно было бы сгладить поставками карточек предыдущего поколения, но AMD остановила их производство и уже не намерена к ним возвращаться.
Отраслевые инсайдеры заявили, что, даже несмотря на полную остановку мощностей, партнёрам удалось найти на складе небольшое количество Radeon RX 570 и RX 580, что позволило немного оживить торговлю. Скорее всего, эти карточки разлетелись за считанные часы, но информации на этот счёт нет.
Некоторые инсайдеры настроены оптимистично, заявляя, что уже в марте могут стартовать продажи бюджетных Radeon RX 6700 и RX 6600. Вполне возможно, что их будет больше, чем флагманских видеокарт. Однако представители AMD упрямо молчат, а ситуация с доступностью видеокарт продолжает ухудшаться.
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