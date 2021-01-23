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Вчера наши читатели могли ознакомиться с нашим материалом, в котором указывалось, что за последние несколько суток Биткоин подешевел на 6 тысяч долларов. В итоге вчера вечером первая криптовалюта опустилась до 31 тысячи, что стало настоящим шоком для многих вкладчиков. Сегодня поступили ещё более любопытные вести, которые подтверждают, что цифровые деньги созданы только с одной целью: отнять как можно больше у непрофессиональных инвесторов.

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Миром больших денег управляют банки и стоящие за ними группы людей, ну а миром цифровых денег управляют так называемые киты. Они заведуют курсом, делая всё для собственного обогащения. Сегодня кто-то из этих товарищей решил, что пора поднять пару сотен миллионов долларов. Ну а в результате обычные люди, которые вложили в Биткоин свои накопления, лишились 1.4 миллиарда долларов.

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Больше информации можно почитать в источнике. Говоря простыми словам, на фоне падения стоимости Биткоина на 13%, крупные криптовалютные биржи самовольно закрыли более 200 тысяч позиций (у них есть на это право по договору). После подсчёта стало ясно, что недавно купившие цифровое золото за 35 и выше тысяч продали его за 30 тысяч и ниже с лёгкой руки биржевых дилеров.

Больше всех потеряли продавцы биржи Binance, лишившиеся 700 миллионов долларов. Как мы уже писали, всё это прописано в договоре, а значит никаких претензий быть не может. Увы, это не первый и не последний случай, когда по взмаху чьей-то руки обычные люди теряют миллиарды.