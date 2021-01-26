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Линейка видеокарт Radeon RX 6000 не завершена. По сути, она получила только три модели, а значит может пополниться ещё как минимум двумя графическими чипами. Наиболее ожидаемым считается Radeon RX 6700, который должен встать на уровень с GeForce RTX 3060 как с точки зрения цены, так и производительности.

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Вполне возможно, что сегодня тестирование прошёл именно такой графический чип. В документации указан GPU АMD Nashira Summit, который засветился в базе данных Ashes of the Singularity. Эксперты предположили, что это одна из младших моделей семейства, которая известна как Navi 22 или Navi 23.

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Тестирование проводилось с некоторыми изменениями в настройках, поэтому точно оценить результаты не вышло, но уже сейчас известно, что он лишь немногим уступает старшей модели GeForce RTX 3070 (вполне возможно, в подсчётах могла случиться ошибка, ведь настройки тестирования действительно отличаются от рекомендованных). Это значит, что потенциально перед нами настоящий хит, который способен как следует встряхнуть рынок бюджетных видеокарт.

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Отметим, что пока всё это далёкая перспектива. О выходе Radeon RX 6700 известно мало, а некоторые источники уверяют, что ждать появления подобной видеокарты в рознице раньше лета не стоит. Виной всему множество проблем, от дефицита полупроводников, до майнеров и желания отдельных игроков на рынке заработать, придерживая уже готовую продукцию.

P.S. Некоторые инсайдеры полагают, что перед нами первый инженерный экземпляр видеокарты на базе архитектуры RDNA3.