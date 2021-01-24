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Вчера стало известно, что AMD планирует выпустить большой двухголовой графический чип на базе архитектуры следующего поколения RDNA3. Это будет Navi 31, который окажется основан на технологии чиплетов. В отличие от красных, NVIDIA держит в руках как минимум две новые архитектуры. Так, ранее говорилось о том, что следующей будет Hopper, но совсем недавно оказалось, что она пока не готова, поэтому наиболее вероятной станет Ada Lovelace.

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Если исходить из уже имеющихся утечек, то новый графический чип предложит как минимум на 70% больше универсальных процессоров (ядер CUDA) по сравнению с GeForce RTX 3090, а именно 18 432 против 10 752. Это даст предполагаемые 66 TFLOP. Всё это пока на уровне слухов, тем более что в наше время важнее доступность видеокарты в магазине, чем её теоретическое преимущество на 10%.

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Что же, судя по всему, следующее поколение Ada Lovelace будет не таким проблем как Ampere. Как сообщается, NVIDIA заключила соглашение с TSMC о выпуске графических чипов Ada Lovelace на базе одного из перспективных технологических процессов. Вполне возможно, что это будут 6-нм чипы. Эксперты полагают, что это более вероятно, поскольку позволит существенно сэкономить, ведь 5-нм техпроцесс разбирают как горячие пирожки, а цены на него немаленькие.

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Что любопытно, NVIDIA заявляет, что её архитектура Ampere несмотря на 8-нм техпроцесс против 7-нм, превосходит GPU AMD в 2 раза по энергоэффективности. А значит зелёным не так важно 5 или 6 нанометров, сколько общая выгода по соотношению цены и выхода годных чипов.