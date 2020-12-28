Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA готовит видеокарту с 18432 ядрами CUDA, 5-нм и мощностью 64 TFLOP – в 2 раза быстрее RTX 3080

Новый флагман NVIDIA выглядит впечатляюще, правда выйдет ещё нескоро
[ ] для раздела Блоги
9
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Мы целый год ждали выхода видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Назвать новое поколение неудачным нельзя, но и слишком переоценивать их влияние на игровую отрасль преждевременно. Мало того, что новых видеокарт просто нет в продаже, так цена на те, что заглядывают к нам, превышает все разумные пределы, часто оказываясь выше рекомендованных в 2 раза. Кроме того, не стоит забывать, что реальный разрыв между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 2080 Ti находится на уровне 60%. 

реклама

Согласно последним утечкам, уже сегодня в зелёном лагере готовится настоящий прорыв. Так, стало известно о новой архитектуре под названием Ada Lovelace. В объектив журналистов попал графический процессор AD102, который должен стать настоящим монстром в мире видеоигр. В первую очередь, это 5-нм техпроцесс, который окажется значительно более энергоэффективен, чем текущий 8-нм производства Samsung. Некоторые любопытные технические характеристики доступны в таблице ниже.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

реклама

Как видите, новинка содержит невероятные 18 432 ядер CUDA, что станет настоящим рекордом для отрасли, ведь в настоящее время Ampere включает всего 10 752 таких ядра. Немыслимым также станет теоретическая мощность в 64 TFLOP, что по сравнению с 37.6 выглядит просто невероятно. Предположительно, подобный графический процессор мы увидим не ранее 2022 года в рамках архитектуры Ada Lovelace. Но точных сроков пока нет, а информации слишком мало.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
8
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
9
Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
89
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe XPG Gammix S50 Lite объемом 1 ТБ
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
17
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 89
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: Stranded Deep
48
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
152
Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – мощный процессор, NFC и 64 Мп камера со скидкой до 3 000 р
15
Финальный перечень из 48 телефонов Xiaomi, которые получат Android 11 в 2021 году – названия и сроки
3
В последнем обновлении Redmi Note 8 Pro выявлена критическая ошибка – подробности и решение проблемы
11
Сегодня Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на 21 смартфон – условия участия в бета-тесте и список
+
EZ Optimizer для Cyberpunk 2077 увеличивает производительность в игре
18
Цена Bitcoin вплотную приблизилась к 28 000$ - новый бум майнинга грозит поднять цены на видеокарты
133
Core i9-11900K QS превосходит Ryzen 7 5800X по однопоточной производительности — данные инсайдера
117
Asus подтвердила выход видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ и RTX 3080 Ti
40
Изучаем реальную разницу между RTX 3090 за 1500$ и RX 6800 XT за 650$ - игровой тест Benchmark
40
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
146
5 полезных модификаций для Cyberpunk 2077 – улучшенная графика, хотфиксы и правильное поведение NPC
5
Следующий флагман NVIDIA может получить на 75% больше CUDA-ядер
43
Valve назвала самые успешные игры уходящего года в Steam — Cyberpunk 2077 в списке тоже есть
22
Завтра состоится официальный выпуск оболочки MIUI 12.5
2
Для 16-битной старушки Sega Mega Drive выпустили новую игру - олдскульный Beat ’em up Paprium
16
Сравнение образцов i9-11900 и i7-11700/K — младший i7 может лишиться PCIe 4 и XMP
21
В дальнейшем дефиците Sony PlayStation 5 будут виноваты даже не AMD и TSMC
10
AORUS дарит фирменную посуду и полотенца с логотипом AMD
10

Популярные статьи

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
89
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
34
5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
8

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
22:10
От кол-ва куда ядер большого прироста игровой производительности ждать и не стоит, так как без оптимизации игрового движка и зелёных чемоданов много не выжать. Вот если б кол-во ROPs довели до 512шт. ...
NVIDIA готовит видеокарту с 18432 ядрами CUDA, 5-нм и мощностью 64 TFLOP – в 2 раза быстрее RTX 3080
Tim Zakhiroff
22:06
5600хт в первой конфигурации или 5700?
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
omoikane
22:06
С перехода от 14нм к 8нм TDP чего то только выросло :D К примеру 2070 был около 180-200 ват, у 3070 уже 220-250. :D Мистика. Хотя архитектуру тоже изменили, весь запас тупо потратили на доп блоки и т...
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
Kevlarxt777
22:05
на 50 баксов дешевле
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
xenomorph1024
22:04
Во-во. А на геймерских картах пусть майнинг вообще заблокируют.
NVIDIA готовит видеокарту с 18432 ядрами CUDA, 5-нм и мощностью 64 TFLOP – в 2 раза быстрее RTX 3080
omoikane
22:01
Наконец то сможет поиграть в киберпанк и то снова только на топе :D
NVIDIA готовит видеокарту с 18432 ядрами CUDA, 5-нм и мощностью 64 TFLOP – в 2 раза быстрее RTX 3080
Omega Man
22:01
Говно собачье, а не корпус. Лучше купить от NZXT Например H400 - всё продуманно. Фильтр от пыли. Охлад. Легко разобрать и почистить. Толстое железо.
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
Arky
22:00
на ютюбе в руках подержал?
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
Splash Attack
21:56
Это другая архитектура и 5 нанометров. TDP cкорее всего будет не больше 300 Ватт.
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
Splash Attack
21:56
Только если AMD не смогут выкатить достойный ответ.
Графический чип AD102 видеокарты RTX 4090 будет иметь 18432 CUDA-ядра и 66 TFLOPS производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем