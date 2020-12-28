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Мы целый год ждали выхода видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere. Назвать новое поколение неудачным нельзя, но и слишком переоценивать их влияние на игровую отрасль преждевременно. Мало того, что новых видеокарт просто нет в продаже, так цена на те, что заглядывают к нам, превышает все разумные пределы, часто оказываясь выше рекомендованных в 2 раза. Кроме того, не стоит забывать, что реальный разрыв между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 2080 Ti находится на уровне 60%.

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Согласно последним утечкам, уже сегодня в зелёном лагере готовится настоящий прорыв. Так, стало известно о новой архитектуре под названием Ada Lovelace. В объектив журналистов попал графический процессор AD102, который должен стать настоящим монстром в мире видеоигр. В первую очередь, это 5-нм техпроцесс, который окажется значительно более энергоэффективен, чем текущий 8-нм производства Samsung. Некоторые любопытные технические характеристики доступны в таблице ниже.

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Как видите, новинка содержит невероятные 18 432 ядер CUDA, что станет настоящим рекордом для отрасли, ведь в настоящее время Ampere включает всего 10 752 таких ядра. Немыслимым также станет теоретическая мощность в 64 TFLOP, что по сравнению с 37.6 выглядит просто невероятно. Предположительно, подобный графический процессор мы увидим не ранее 2022 года в рамках архитектуры Ada Lovelace. Но точных сроков пока нет, а информации слишком мало.