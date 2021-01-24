Microsoft установила новую операционную систему Windows 10X на смартфон Lumia 950 XL
За последние десять лет Microsoft уже несколько раз меняла стратегию развития мобильного направления. Была куплена и уничтожена многострадальная Nokia, а вместе с ней и ОС Windows Phone, девайсы под управлением которой так и не сумели добиться каких-либо значительных продаж. Тысячи аналитиков пытались дать ответ на вопрос о том, с чем же связаны неудачи софтверного гиганта. Судя по всему, у ребят из Microsoft есть собственное понимание причин, и в ближайшее время они намерены сделать ещё одну попытку вернуться на мобильный рынок.
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Логика простая: Windows Phone оказалась провалом, но настольная версия Windows отлично продаётся, а значит пользователи хотят и на смартфонах получить аналог декстопной Windows 10. Ясно, что руководство Microsoft мыслит глубже и шире, но суть такова, как мы описали выше. К счастью, на этот раз внутри компании есть понимание того, что пользователи хотят не только получить в руки функционал настольной ОС на мобильных телефонах, но и современный интерфейс и много других возможностей.
Всё это есть в новой Windows 10X. Не так давно её показали в рамках демонстрации Surface Pro 7, ну а теперь портировали на смартфон Lumia 950 XL. Нам не сообщают, насколько всё плавно работало, но в данном случае оптимизацией занимались работники Microsoft.
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Напомним, Windows 10X – это часть модульной Windows Core OS, которая рассчитана на устройства с одним дисплеем. Пока софтверный гигант действует неспешно, не желая повторить прошлых ошибок, но представить готовый продукт и саму ОС всё равно придётся. Когда это случится, пока неясно.
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