Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За последние десять лет Microsoft уже несколько раз меняла стратегию развития мобильного направления. Была куплена и уничтожена многострадальная Nokia, а вместе с ней и ОС Windows Phone, девайсы под управлением которой так и не сумели добиться каких-либо значительных продаж. Тысячи аналитиков пытались дать ответ на вопрос о том, с чем же связаны неудачи софтверного гиганта. Судя по всему, у ребят из Microsoft есть собственное понимание причин, и в ближайшее время они намерены сделать ещё одну попытку вернуться на мобильный рынок.

реклама

Логика простая: Windows Phone оказалась провалом, но настольная версия Windows отлично продаётся, а значит пользователи хотят и на смартфонах получить аналог декстопной Windows 10. Ясно, что руководство Microsoft мыслит глубже и шире, но суть такова, как мы описали выше. К счастью, на этот раз внутри компании есть понимание того, что пользователи хотят не только получить в руки функционал настольной ОС на мобильных телефонах, но и современный интерфейс и много других возможностей.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Всё это есть в новой Windows 10X. Не так давно её показали в рамках демонстрации Surface Pro 7, ну а теперь портировали на смартфон Lumia 950 XL. Нам не сообщают, насколько всё плавно работало, но в данном случае оптимизацией занимались работники Microsoft.

реклама

Напомним, Windows 10X – это часть модульной Windows Core OS, которая рассчитана на устройства с одним дисплеем. Пока софтверный гигант действует неспешно, не желая повторить прошлых ошибок, но представить готовый продукт и саму ОС всё равно придётся. Когда это случится, пока неясно.