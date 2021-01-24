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В настоящий момент самой быстрой видеокартой AMD является Radeon RX 6900 XT. Она отлично справляется с играми, предлагая производительность на уровне GeForce RTX 3090 за сумму значительно скромнее. Именно так всё должно было быть в идеальном мире, ну а в нашем случае бумажный запуск видеокарт стал настоящей насмешкой над геймерами, которые уже устали ждать улучшения ситуации на рынке.

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Рано или поздно положение с дефицитом полупроводников улучшится, а значит инженерам нельзя останавливаться ни на день, поскольку NVIDIA уже вынашивает планы выпуска следующего поколения графических чипов. Сегодня в сеть просочилась любопытная информация о флагмане следующего поколения, который может стать настоящим монстром с двумя графическими чипами на борту.

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О разработке архитектуры RDNA3 было известно давно. Представители AMD уверяли, что планируют добиться снижения энергопотребления до 50%, что позволит получить мощные решения со сниженным энергопотреблением. Учитывая эффективный 7-нм техпроцесс было неясно, зачем это нужно. Что же, сегодня всё стало проясняться. Сообщается, что AMD готовит новый графический чип Navi 31, который получит конструкцию в виде чиплета из двух графических чипов по 80 вычислительных блоков. Это даёт нам 10 240 потовых процессоров (ядер), что в два раза больше, чем есть у Radeon RX 6900 XT.

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Неясно, против кого красные планируют выпустить такого монстра. Отметим, что текущая реализация трассировки лучей на новом поколении видеокарт AMD выглядит неубедительно. Может быть таким специфическим образом решили догнать и перегнать NVIDIA. Ответом на это пока нет. Зато есть подтверждение реальности чиплетной технологии. Больше подробностей в источнике.