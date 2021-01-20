Новый Core i5-11400 может стать настоящим бестселлером Intel, предлагая прирост fps в играх до 12%
В настоящее время самым бюджетным процессором серии Core i5 является камень Core i5-10400. Его сложно назвать рекордсменом по производительности, но вместе с неплохой видеокартой он отлично себя зарекомендовал в качестве основы для игрового компьютера. На смену ему уже идёт новый процессор производства Intel – Core i5-11400. Сегодня он был обнаружен в Geekbench 5, где продемонстрировал отличные показатели.
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Как выяснилось, Core i5-11400 способен разгоняться до 4.4 ГГц в режиме буста, что всего на 100 МГц выше, чем у текущей модели. Тем не менее прирост производительности довольно внушительный. Так, одноядерные тесты показали дополнительные 12%, в то время как в многоядерных задачах он будет лучше на 9%.
На самом деле ждать от подобного камня чудес не стоит, ведь он продолжит занимать свою позицию в продуктовой линейке и не станет быстрее Core i5-10600K. И здесь важно знать, сколько за новый камень попросит Intel. Если ценовая политика не изменится, то он может стать настоящим бестселлером, поскольку лишние 10% на дороге не валяются и могут прийтись ко двору всем тем, кто захочет собрать себе новый компьютер в 2021 году.
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Правда сейчас в продаже совсем нет видеокарт, но это уже другая история.
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