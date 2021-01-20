NVIDIA неожиданно подняла цены на эталонные видеокарты GeForce RTX 3000 на европейском рынке
Когда мы с вами ругаем 2020 год, попробуйте подумать о том, что 2021 год окажется ещё хуже. Количество больных коронавирусом растёт, массовой вакцинации по всему миру нет, а американские компании пичкают западные страны непонятным варевом, от которого десятки людей оказываются парализованы, другие заражаются вирусом, а некоторые так вообще умирают. На этом фоне ждать чего-то хорошего в мире высоких технологий было бы странно.
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2021 год мы встретили с пустыми прилавками. К счастью, пока речь не об еде, но это только начало. Итак, видеокарт нет, либо они стоят жутко дорого. NVIDIA прекратила попытки продавать свои эталонные модели во многих странах. Исключением пока остаётся Европа, где поставки идут, хотя их и критически мало. GeForce RTX 3000-й серии Founder's Edition раскупают как горячие пирожки, ведь их цена значительно ниже большинства доступных моделей. Судя по всему, это в прошлом. Как оказалось, несколько дней назад NVIDIA незаметно подняла цены на свои карточки для европейского рынка.
Причины этому явлению лежат на поверхности, но странно то, что не было вообще никаких анонсов. Ниже можно рассмотреть стоимость кастомных моделей от партнёров NVIDIA, которые ещё недавно лежали в магазинах. Как видите, более эффективные и разогнанные варианты стоят дешевле Founder's Edition. Стоили, ведь никто не будет торговать себе в убыток, а значит даже на относительно спокойном европейском рынке грядёт сильное подорожание.
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Кстати, уже на подходе возвращение GeForce RTX 2060/Super, а значит новые цены внесут дополнительную сумятицу в уже сформированную ситуацию на рынке. Новые цены актуальны по всей Европе, для доступа к сайту нужен VPN-сервис, иначе вас будет переправлять на российскую версию. Ссылка на сайт в Нидерландах.
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