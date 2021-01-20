Цена GeForce RTX 2060/SUPER окажется в 3 раза выше рекомендованной - карта будет дороже RTX 3080
Сегодня появились сведения о том, что NVIDIA планирует вернуть в строй видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2060 SUPER. Отметим, что решение о прекращении выпуска моделей предыдущего поколения казалась странной ещё осенью, поскольку RTX 2060 должна была стать настоящим бестселлером, предлагая относительно высокую производительность в играх по разумной цене. Многие предполагали, что RTX 2060 займёт место GTX 1060. Неясно, чем руководствовалось руководство NVIDIA, но результат, как вы знаете, печальный.
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Новых графических чипов слишком мало, а старые не выпускаются. Решение о возвращении RTX 2060/SUPER кажется логичным, но случилось с большим опозданием. Ещё любопытные выглядят официальные цены, которые на фоне рекомендованных для Ampere кажутся настоящим издевательством над геймерами: 299 и 399 долларов соответственно.
Особенно смешно выглядит RTX 2060 SUPER, которая куда слабее RTX 3060 Ti, занимающей ту же ценовую позицию. Увы, в условиях дефицита ожидать даже этого не стоит. К примеру, на Amazon самая дешёвая RTX 2060 стартует с 600 долларов, а вариант с нормальным охлаждением можно взять не дешевле 1200, что даёт нам двукратную переплату.
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Получается, что покупатели вынуждены будут брать старую медленную RTX 2060 по цене, за которую могли бы получить разогнанную версию RTX 3080 от одного из партнёров NVIDIA. Всё это выглядит не как желание улучшить ситуацию, а как очередная попытка заработать на геймерах и майнерах.
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