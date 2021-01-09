Microsoft решила две критические проблемы Windows 10 – спонтанная перезагрузка и пароли в Chrome
В начале ноября 2020 года началось массовое развёртывание операционной системы Windows 10 под номером 20H2. Желающих установить себе более новую версию всё ещё мало, что связано с недоверием к работе Microsoft, которая в последнее время не балует пользователей стабильностью. Как оказалось, не стала исключением и последняя версия, получившая сразу парочку критических ошибок.
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К счастью, ждать их исправления пришлось всего два месяца, хотя сами ошибки нельзя назвать несерьёзными. Так, первая касается внезапной перезагрузки ОС из-за проблем с учётными записями. Что любопытно, данная проблема появлялась только на определённом оборудовании. Определив это, Microsoft тут же заблокировала возможность получить 20H2. Сколько компьютеров пострадало, не уточняется. Известно, чаще всего ошибка наблюдалась на предприятиях, где с одного компьютера работает под разными учётными записями несколько пользователей.
Следующая проблема связана с тем, что браузеры Chrome, Edge и многие другие программы напрочь отказывались запоминать пароли. Очень неприятная перспектива каждый день вводить пару десятков паролей, либо держать компьютер включённым.
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Делать ничего не нужно, уже вскоре обновления прилетят на вашу систему Windows 10. Если вы не сталкивались с указанными сложностями, спешим вас поздравить, но не обнадёжить, ведь в любом даже самом маленьком патче могут быть новые ошибки и дыры.
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