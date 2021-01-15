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В последние недели декабря было несколько достоверных утечек, согласно которым в pамках выставки CES 2021 NVIDIA должна была анонсировано несколько новых видеокарт, включая GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080 Ti. Первая благополучно была продемонстрирована журналистам, а вот вторая зависла. Казалось, что через некоторое время зелёные исправят ситуацию, поскольку между GeForce RTX 3090 и RTX 3080 действительно есть огромная дыра, которую пока нечем закрыть.

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Если принять во внимание последние слухи, то NVIDIA решила заморозить GeForce RTX 3080 Ti, отложив её выход в долгий ящик. Всё настолько сложно, что сказать с уверенностью, выйдет ли такая видеокарта или нет, просто невозможно. По словам аналитиков, данная модель должна была составить конкуренцию Radeon RX 6900 ХТ и получить цену около 999 долларов. Судя по всему, решение об отмене было принято по нескольким причинам.

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Так, AMD не смогла наладить массовое производство графических чипов нового поколения. Это значит, что конкурировать просто не с кем, ведь видеокарт в магазинах нет. Кроме того, у самой NVIDIA сейчас достаточно проблем. Неясно, когда ждать завершения дефицита. Руководство компании отвечает уклончиво, постоянно сдвигая сроки. С одной стороны – такой подход правильный, поскольку позволит сосредоточиться на текущей линейке. С другой – оставит ни с чем энтузиастов, планировавших получить сверхмощную карту за 1 000 долларов.