NVIDIA может полностью отменить выход видеокарты GeForce RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
В последние недели декабря было несколько достоверных утечек, согласно которым в pамках выставки CES 2021 NVIDIA должна была анонсировано несколько новых видеокарт, включая GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3080 Ti. Первая благополучно была продемонстрирована журналистам, а вот вторая зависла. Казалось, что через некоторое время зелёные исправят ситуацию, поскольку между GeForce RTX 3090 и RTX 3080 действительно есть огромная дыра, которую пока нечем закрыть.
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Если принять во внимание последние слухи, то NVIDIA решила заморозить GeForce RTX 3080 Ti, отложив её выход в долгий ящик. Всё настолько сложно, что сказать с уверенностью, выйдет ли такая видеокарта или нет, просто невозможно. По словам аналитиков, данная модель должна была составить конкуренцию Radeon RX 6900 ХТ и получить цену около 999 долларов. Судя по всему, решение об отмене было принято по нескольким причинам.
Так, AMD не смогла наладить массовое производство графических чипов нового поколения. Это значит, что конкурировать просто не с кем, ведь видеокарт в магазинах нет. Кроме того, у самой NVIDIA сейчас достаточно проблем. Неясно, когда ждать завершения дефицита. Руководство компании отвечает уклончиво, постоянно сдвигая сроки. С одной стороны – такой подход правильный, поскольку позволит сосредоточиться на текущей линейке. С другой – оставит ни с чем энтузиастов, планировавших получить сверхмощную карту за 1 000 долларов.
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