NVIDIA может начать производство специализированных видеокарт для майнеров серии GeForce RTX 3000
Когда в ноябре 2020 года вышло новое поколение видеокарт NVIDIA, нам упрямо твердили о большом снижении цен. Руководство компании уверяло, что графические чипы станут доступными и позволят получить высокую производительность за умеренную плату. Что же, похоже всем этим словам не суждено сбыться, ведь 2021 год станет рекордсменом по стоимости видеокарт.
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Если попытаться разобраться в проблеме, то перед нами целый ряд факторов, которые усилили давление на производителей, что и привело к тотальному дефициту. Пандемия вызвала повышенный спрос на компьютеры. Всё больше людей перешли на удалёнку, а значит у многих появилось лишнее время на игры. Карантин во многих странах оказал негативный эффект на поставки некоторых комплектующих, что только подстегнуло дефицит деталей для сборки готовых продуктов. Последними ударили майнеры. По большей части – это обычные пользователи, желающие сохранить свои сбережения столь специфичным и глупым образом, ведь многие их них просто не понимают, что им никогда не удастся окупить вложения.
Всё это известно. Журналисты неоднократно спрашивали у NVIDIA о том, как компания собирается решать проблему майнинга. Что же, сегодня после нескольких недель бычьего ралли поступил ответ. По словам финансового директора NVIDIA Колетт Кресс, прямо сейчас аналитики рассматривают целесообразность выпуска отдельной линейки видеокарт для шахтёров. Это будут специфические продукты, стоимость которых окажется гораздо ниже геймерских решений.
К сожалению, о сроках выпуска таких видеокарт нам ничего не известно. Колетт Кресс уверяет, что компания готова и ждёт, когда рынок будет готов. Что же, это ещё не решение, но уже лучше невнятных слов, которые мы слышали в декабре. NVIDIA не упустит своего, а значит уже скоро майнеры смогут получить относительно недорогие видеокарты.
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