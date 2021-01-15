В Epic Games Store состоится раздача одной из самых масштабных космических стратегий десятилетия
Время от времени Epic Games Store устраивает большие раздачи. Сегодня многие фанаты вселенной «Звёздных войн» получили бесплатную Star Wars Battlefront 2. Это действительно неплохая игра. К сожалению, все любители серии уже давно её прошли, а значит подарочек припозднился как минимум на пару лет. Что же, уже на следующей неделе стартует не менее интересная раздача.
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Так, уже 21 января будет доступна Galactic Civilizations III. Это масштабная космическая пошаговая стратегия, обладающая огромными возможностями. Отметим, что первое время играть в неё было нереально. Множество багов, кривая дипломатия и агрессивный ИИ не позволяли насладиться игрой даже в одиночной компании. В настоящее время Galactic Civilizations III практически идеально настроена. Всё работает так, как задумано, а десятки тысяч преданных фанатов ежедневно бьются за судьбу далёкой галактики.
На самом деле Galactic Civilizations III будет в первую очередь интересна тем, у кого много свободного времени. Дело в том, что вас ждёт неспешное развитие событий, завязанных на экономике и дипломатии. По большей части нужно вначале думать, а потому рубить сплеча. Раздача стартует на следующей неделе. В данный момент неясно, будут ли идти в комплекте дополнения. Если Epic Games Store расщедрится, это будет действительно отличный подарок, ведь DLS позволяют получить множество дополнительного контента.
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