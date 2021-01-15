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Время от времени Epic Games Store устраивает большие раздачи. Сегодня многие фанаты вселенной «Звёздных войн» получили бесплатную Star Wars Battlefront 2. Это действительно неплохая игра. К сожалению, все любители серии уже давно её прошли, а значит подарочек припозднился как минимум на пару лет. Что же, уже на следующей неделе стартует не менее интересная раздача.

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Так, уже 21 января будет доступна Galactic Civilizations III. Это масштабная космическая пошаговая стратегия, обладающая огромными возможностями. Отметим, что первое время играть в неё было нереально. Множество багов, кривая дипломатия и агрессивный ИИ не позволяли насладиться игрой даже в одиночной компании. В настоящее время Galactic Civilizations III практически идеально настроена. Всё работает так, как задумано, а десятки тысяч преданных фанатов ежедневно бьются за судьбу далёкой галактики.

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На самом деле Galactic Civilizations III будет в первую очередь интересна тем, у кого много свободного времени. Дело в том, что вас ждёт неспешное развитие событий, завязанных на экономике и дипломатии. По большей части нужно вначале думать, а потому рубить сплеча. Раздача стартует на следующей неделе. В данный момент неясно, будут ли идти в комплекте дополнения. Если Epic Games Store расщедрится, это будет действительно отличный подарок, ведь DLS позволяют получить множество дополнительного контента.