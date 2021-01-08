14 января в Epic Games Store стартует бесплатная раздача одной из лучших игр серии Star Wars
Время от времени Epic Games делает нам большие подарочки. На самом деле в последние месяцы ничего подобного не происходило, ведь 15-дневная предновогодняя раздача стала полным разочарованием, которое расстроило многих геймеров, ожидавших настоящих блокбастеров. Что же, уже скоро все поклонники саги Звёздных войн смогут получить одну из самых лучших игр серии абсолютно бесплатно. Заинтригованы? Отлично, ведь на этот раз всё действительно так, как сообщает Epic Game.
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Речь о Star Wars Battlefront 2, раздача которой стартует 14 декабря в Epic Games Store. На этот раз нам приготовили Celebration Edition, которое включает целую гору дополнений, часть из которых всё это время оставалась платной. Это и 25 обликов героев, среди которых 6 легендарных, и 125 обликов бойцов с целой сотней новых эмоций. Без сомнения это настоящий рай для персонализации, что позволит взглянуть на игру под новым углом даже если вы её уже прошли.
Скорее всего любителей бесплатного контента будет так много, что скачать игру в первые часы будет проблематично, но этого и не нужно делать, ведь раздача продлиться до 21 января. Многие критики называют игру одной из лучших в серии, а онлайн до сих пор привлекает новых геймеров. Словом, перед нами действительно большая раздача, которая стоит нашего внимания.
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