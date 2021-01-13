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Согласно последним сведениям, Grand Theft Auto VI появится не ранее чем через два года. Инсайдеры сообщают, что продажи текущей версии игры приносят огромную прибыль, а онлайн наполняет кошельки Rockstar миллионами долларов. Не внушают оптимизма и сведения о том, что прямо сейчас готовится большой апгрейд GTA V, которая получит улучшенный движок от Red Dead Redemption 2 и совершенно новый уровень графики. Это должно вдохнуть в старушку жизнь и делается для консолей нового поколения.

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В такие моменты на фанатов и ждунов GTA VI нападает депрессия. Что же, сегодня нам их порадовать оптимистичными сведениями не получится, зато мы нашли карту, которую некоторые считают достоверной. Насколько она правдоподобна, сказать сложно, поскольку подобных поделок по сети ходит множество. Но есть и некоторые подробности.

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Так, утверждается, что GTA VI станет самой масштабной игрой серии. В подтверждение этому прилагается карта, где есть сразу несколько городов. Указывается, что между ними можно будет перемещаться различными способами, включая водный и воздушный транспорт. Вполне возможно, что часть из локаций будет добавлена в качестве дополнительного контента в будущих обновлениях.

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В этом нет ничего удивительно, ведь в 2013 году тема дополнительного внутриигрового заработка была актуальна исключительно для многопользовательских проектов. Отметим, что карта не претендует на подлинность, но может охарактеризовать направление работы разработчиков и ожидания пользователей, мечтающих об огромном игровом мире. Кстати, на карте сразу 5 городов.