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2020 год запомнится массовым локдаунами и переходом на дистанционную работу сотен миллионов людей по всему миру. На самом деле многие высокотехнологичные отрасли уже давно начали переводить работников на удалёнку, находя в этом множество плюсов. Это и гигантская экономия на арендуемых помещениях, и отказ от закупки дорогостоящей техники, ведь дома каждый обязан обеспечить себя компьютером самостоятельно. Немало плюсов обнаружили и сами работники.

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Так, можно экономить час-полтора, которые раньше уходили только на то, чтобы добраться до офиса. Не нужно тратить время на болтовню с коллегами, а значит время обеда можно сократить до минимума. Никто не ожидал, что подобные изменения приведут к значительному подъёму на некоторых направлениях. Лучше всего себя чувствует стриминговые сервисы и игры. О последних поговорим детальнее.

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Дело в том, что уже несколько лет фанаты ждут выхода новой Grand Theft Auto VI. Ничего кроме сомнительных утечек пока не появилось, а разработчики молчат, что только подзадоривает инсайдеров к поиску намёков на скорые продажи блокбастера всех времён и народов. Несколько дней назад в сети появился официальный отчёт продаж видеоигр в Великобритании. Примерно такая же ситуация и в других европейских странах. Ознакомиться с одной из таблиц можно ниже.

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По словам экспертов, шансы на выход GTA VI в ближайшие годы призрачны. Всё дело в том, что Rockstar не видит смысла убивать продукт, приносящий золотые яйца. Актуальная версия игры твёрдо занимает 3 место, обойдя по продажам почти все новинки 2020 года. По некоторым данным, ещё более внушительная выручка у внутриигровых продаж в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что в 2021 году (если планы не поменялись) Rockstar планирует выпустить улучшенную версию GTA V с графикой, заточенной под приставки нового поколения. Называть точные даты никто не хочет, но в ближайшие пару лет ждать GTA VI точно не стоит.