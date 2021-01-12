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Сегодня был важный день для игровой индустрии. NVIDIA заранее объявила время пресс-конференции, на которой должны были рассказать о новых графических чипах. К сожалению, ждать их придётся чуть ли не до весны, а значит какое-то время придётся потерпеть пустые прилавки компьютерных магазинов. Как оказалось, всё не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

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Давайте сразу отметим, что нас не интересуют мобильные процессоры и видеокарты для ноутбуков. Пусть себе любители природы радуются, а жителям каменных джунглей милее всего настольный компьютер с мощной видеокартой и процессором. Именно поэтому главная радость дня должна была поступить из стана NVIDIA, которая представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти.

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Производительность новинки пока вызывает много вопросов. Посмотрите на изображение ниже, где GeForce RTX 3060 сравнивается с RTX 2060. По большей части разница между ними не превышает 10%, что выглядит крайне странно. Что любопытно, на столь слабую карту выставлена цена в 329 долларов. Это значит, что кастомные карточки будут дороже 400 долларов, в то время как ещё несколько месяцев назад даже на российском рынке можно было отыскать RTX 2060 за 350 вечнозелёных.

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NVIDIA заявляет, что трассировка лучей станет сильной стороной новой GeForce RTX 3060. Вот только игр с поддержкой такой технологии всё ещё выходит не так много, а сама трассировка далеко не всегда выглядит достойно.