Студент обнаружил 127 биткоинов на своем старом компьютере и продал их за $4.2 миллиона
Сегодня нет ни одного образованного человека, который бы не знал про Биткоин. Криптовалюта притягивает миллиарды долларов и стала привлекательнее чем золото. Неудивительно, ведь шанс разбогатеть огромен. Для этого нужно просто в нужный момент вложить свои сбережения, а после просто ждать. Именно такая стратегия оказалась выигрышной для тысяч людей, сделав их долларовыми миллионерами. Ну а кому-то просто везёт.
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Недавно стало известно о крайне любопытном случае, который произошёл с американским студентом. Итак, в 2011 году он заработал 127 Биткоинов. По больше части это были несложные задачи типа поиска капчи, небольшие опросы и другие монотонные, отнимающие много времени задания. Отметим, что на заре криптовалют многие компании пытались популяризировать Биткоин, оплачивая работу цифровыми деньгами.
По словам пользователя по имени BitcoinHolderThankU, он благополучно забыл о своих прежних увлечениях, но в это Рождество приехал к родственникам на праздники и обнаружил на своём старом компьютере цифровой ключ от кошелька с криптовалютой. На нём хранилось 127 Биткоинов.
Студент не стал медлить. Он быстро вывел криптовалюту, получив около 4.2 миллиона долларов. Если вы думаете, что он счастлив, то ошибаетесь. BitcoinHolderThankU пишет, что страдает от того, что не подождал два дня. Ведь тогда он мог получить на 1 миллион больше. Миллионы, свалившиеся на него, студент планирует инвестировать в крупную компанию (что-то типа Apple или Amazon). Он не будет покупать новую машину, дом и вообще не станет ничего тратить. А как бы поступили вы?
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